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В красноярском зоопарке посетители увидели гималайских медвежат
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В красноярском зоопарке посетители увидели гималайских медвежат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Красноярские новости
КРАСНОЯРСК, 26 апр — РИА Новости. Гималайская медведица Аза из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» показала посетителям рожденных весной медвежат, сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
"Весной у медведицы Азы родились медвежата, и сотрудники парка с нетерпением ждали, когда же медведица покажет им своих малышей. И вот на этой неделе Аза впервые «вывела в свет» двоих замечательных медвежат", — говорится в сообщении.
В зоопарке добавили, что пол медвежат пока не определен, соответственно, у них нет и имен. Гималайский медведь Ежик живет в зоопарке Красноярска с 2000 года, медведица Аза — с 2001 года. До этого момента пара лишь один раз становилась родителями — двое детей красноярских гималайских медведей, Фил и Нил, сейчас живут в российских зоопарках.
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