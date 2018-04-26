Ещё
«Мы против няни!»: Рапунцель рассказала, как справляется с ролью мамы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мы против няни!»: Рапунцель рассказала, как справляется с ролью мамы 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ольга Рапунцель совсем недавно впервые стала мамой и до сих пор делится своими впечатлениями с поклонниками. Женщина публикует фотоснимки с малышкой и рассказывает о своей новой жизни. Ольга призналась, что все дела легли на её плечи, и даже бабушек нет рядом, однако нанимать няню она категорически отказывается.
Ольга Рапунцель опубликовала в своем Инстаграме фото с супругом Дмитрием Дмитренко. Молодые родители выбрались вместе с дочкой в ресторан и запечатлели этот редкий момент. Новоиспеченная мама призналась, что, родив, постоянно находится дома, и выход в свет с мужем является для нее большой радостью. Оля поведала, что на ней, кроме заботы о малышке и о самой себе, лежит и работа по дому. Так как муж постоянно на работе, а бабушек нет рядом, Ольге некому помогать, и она справляется самостоятельно. «В общем все на моих плечах! Разрядка мне очень была нужна, я хоть развеялась, настроение класс. Что касается няни, мы против няни! Я не представляю, как можно оставить свою малышку с чужой тётей, не в обиду кому то, но это дело каждого.»
Рапунцель заверила, что сможет оставить девочку только с родными и близкими людьми. А у фолловеров сложилось двоякое мнение на этот счет. Одни согласились с женщиной, отметив, что тоже боятся оставлять детей с посторонними, другие же признались, что не видят ничего плохого в услугах няни, главное, по их словам, подобрать хорошего и проверенного профессионала. Поклонники звездной пары удивлены, почему им не помогают родители. В такой сложный период, по мнению комментирующих, родные должны быть рядом. Однако, учитывая сложные отношения между Олей и свекровью, можно предположить, что это и к лучшему.
А недавно Оля Рапунцель рассказала о том, как проходили ее роды. Она призналась, что ей не помогла эпидуральная анестезия, а поэтому роды для нее были особенно болезненными.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Вы учились вместе с Бритни Спирс?: на школьном фото Альбины Джанабаевой разглядели поп-звезду «И он туда же?»: 95-летний создатель комиксов Marvel Стэн Ли попал в секс-скандал «Это все гены!»: Регина Тодоренко показала забавное видео с родителями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему9
Как изменилась актриса Галина Польских8
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь37
7 женских фантазий о сексе19
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда9
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение