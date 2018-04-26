«Мы против няни!»: Рапунцель рассказала, как справляется с ролью мамы

Ольга Рапунцель совсем недавно впервые стала мамой и до сих пор делится своими впечатлениями с поклонниками. Женщина публикует фотоснимки с малышкой и рассказывает о своей новой жизни. Ольга призналась, что все дела легли на её плечи, и даже бабушек нет рядом, однако нанимать няню она категорически отказывается.

Ольга Рапунцель опубликовала в своем Инстаграме фото с супругом Дмитрием Дмитренко . Молодые родители выбрались вместе с дочкой в ресторан и запечатлели этот редкий момент. Новоиспеченная мама призналась, что, родив, постоянно находится дома, и выход в свет с мужем является для нее большой радостью. Оля поведала, что на ней, кроме заботы о малышке и о самой себе, лежит и работа по дому. Так как муж постоянно на работе, а бабушек нет рядом, Ольге некому помогать, и она справляется самостоятельно. «В общем все на моих плечах! Разрядка мне очень была нужна, я хоть развеялась, настроение класс. Что касается няни, мы против няни! Я не представляю, как можно оставить свою малышку с чужой тётей, не в обиду кому то, но это дело каждого.»

Рапунцель заверила, что сможет оставить девочку только с родными и близкими людьми. А у фолловеров сложилось двоякое мнение на этот счет. Одни согласились с женщиной, отметив, что тоже боятся оставлять детей с посторонними, другие же признались, что не видят ничего плохого в услугах няни, главное, по их словам, подобрать хорошего и проверенного профессионала. Поклонники звездной пары удивлены, почему им не помогают родители. В такой сложный период, по мнению комментирующих, родные должны быть рядом. Однако, учитывая сложные отношения между Олей и свекровью, можно предположить, что это и к лучшему.

А недавно Оля Рапунцель рассказала о том, как проходили ее роды. Она призналась, что ей не помогла эпидуральная анестезия, а поэтому роды для нее были особенно болезненными.

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