Пять видов домашней пыли: откуда что берется

Sobesednik.ru выяснил всё, что необходимо знать о пыли в жилом помещении.

Среди множества видов фобий есть связанная с пылью: аматофобия. Но даже если вы таковой не страдаете, кое-что о пыли в квартире стоит знать. Тем более она бывает нескольких видов.

1. БЫТОВАЯ

Обычно всю пыль на территории своей квартиры мы называем домашней. Это не что-то одно, а богатый коктейль из самых разных ингредиентов: главным образом частичек нашей кожи и эпидермиса животных, а также мельчайших волокон тканей от вещей, ковров, обивки мягкой мебели и пр., порошковой бытовой химии и многое-многое другое. Все это мы вдыхаем, а что дальше, зависит от нашего здоровья — для большинства людей это неопасно, но у кого-то развиваются аллергия и астма.

Что с этим делать: жить в доме, где ничего не пылит, вряд ли реально. Но если хочется снизить пылевую нагрузку, нужно по минимуму использовать вещи, которые накапливают пыль (отказаться от ковров, например, перейти на кожаную или деревянную мебель). Главная же мера борьбы с пылью — это регулярная, вплоть до ежедневной, влажная уборка. Ничего более эффективного, чем вода и тряпка (а вовсе не пылесос!), еще не придумали.

2. КНИЖНАЯ

Книжная пыль — это продукт разрушения бумаги. «Производят» ее не только старые книги, но и бумажные обои, а также коробки и прочее, что сделано из целлюлозы. Таковой много на чердаках, в подвалах, где хранятся бумажные архивы, в библиотеках (в том числе домашних, где книги стоят на открытых полках), а также вообще в старых квартирах, где давно не делали ремонт. Увы, пылесос с такой пылью справляется слабо. Пыль, которая образуется при стирании бумаги, легко проникает в дыхательные пути человека. Поэтому она довольно аллергенная. Плюс содержит р­азнообразные примеси из-за красок, а также частички плесени.

Что с этим делать: держать книги в закрытых шкафах и отдельных комнатах — точно не в спальне и не в детской.

3. СТАТИЧЕСКАЯ

Это любая пыль, вернее, классический домашний микс из разных видов пыли с частичками чего угодно — от экскрементов животных до пылевых клещей, которая наэлектризована бытовыми приборами. Статическая пыль — повышенный риск заболеваний легких, так как она постоянно висит в воздухе и присутствующие вынуждены дышать ею.

Что с этим делать: есть средства-антистатики (салфетки, растворы для уборки и пр.), которые борются с заряженной пылью. Помогает и мойка воздуха.

4. УЛИЧНАЯ

В квартиру легко проникает и уличная пыль, в которой чего только нет — и частицы почвы, и сажа, и шинная пыль, и экскременты птиц. Она залетает в дом при проветривании, мы приносим ее на одежде и обуви. Чем ниже расположена квартира, тем доступнее она для уличной пыли. Такая пыль содержит частицы пыльцы растений, что весной создает дополнительные трудности для людей с поллинозом. Если ее много на балконе, а там поселились голуби, она может быть потенциальным источником хламидийной инфекции, которую распространяют птицы и которая у человека вызывает пневмонию.

Что с этим делать: почаще проводить влажную уборку. Переодеваться сразу по приходе домой. Закрывать окна спецсетками, использовать увлажнители — особенно если живете на нижних этажах и окна выходят на оживленные улицы. Стеклить балконы и не привечать птиц.

5. ГИПСОВАЯ

О существовании такой пыли многие даже не знают. Тем не менее встретить ее в обычной квартире вполне реально — в частности там, где есть гипсокартоные элементы декора: перегородки, арки, псевдоколонны и пр. Гипсокартон довольно сильно пылит, тем самым повышая нагрузку на организмы жильцов, вызывая раздражение дыхательных путей.

Что с этим делать: не экономить на материалах для ремонта, делать его чаще (экологи вообще говорят, что меньше пыли там, где ремонт проводят регулярно), а во время работ применять защитные средства типа очков и масок. В остальное время — влажная уборка.