Цифровой взрыв: у кого больше шансов выжить в новой бизнес-среде

Бизнес среда была и все еще остается в нашей стране достаточно мужской: иерархической и авторитарной. Здесь уже распределены все роли, существуют четкие правила игры, процессы изменений происходят медленно и неохотно.

Согласно статистике, топовые позиции в компаниях сегодня занимают всего 20% женщин, остальные — мужчины. Для того, чтобы пробиться к вершине, женщинам пришлось адаптироваться к этой системе. Самым эффективным путем стало копирование мужской модели поведения. И надо сказать, они справились с этой задачей с присущими им энергией и ответственностью.

Цифровая трансформация создает бизнес-систему, в которой мужчины и женщины — руководители оказываются в равных позициях — перед лицом новых запросов на другие компетенции. С успехом на новый уровень выйдут лишь те, кто наиболее быстро сможет адаптироваться к изменившимся реалиям и прокачать новые необходимые качества.

Новые правила игры

Цифровизация ведет к тому, что жесткие иерархические парадигмы просто больше не работают. Модель «я-руководитель, сам все знаю и сейчас расскажу всем, что и как надо делать» уходит в прошлое. Объем информации уже возрос настолько, что один человек просто не способен переварить его целиком. Отсюда, одной из важнейших компетенций нового времени является «смирение» (humility) — способность принимать обратную связь, признавать, что другие могут знать больше. Не менее важная компетенция Adgile лидера — приспособляемость (adaptability). В условиях неопределенности и меняющейся среды к людям предъявляются требования быстро реагировать на происходящее. Смена точки зрения из-за новых полученных знаний сегодня становится скорее проявлением силы, чем слабости.

С другой стороны все еще актуальной остается умение взаимодействовать с людьми, то есть слушать и общаться сразу с широким кругом лиц. Мы живем в эпоху смены парадигм, когда за появлением новых технологий и изменений уже невозможно успеть. Уровень неопределенности увеличивается, а с ним и количество задач, требующих решения.

В условиях формирования новой парадигмы у женщин появляется возможность догнать и обойти мужчин поскольку digital компетенции перекликаются с женской природой.

Что не стоит делать женщине-управленцу в эпоху диджитал-революции?

1. Становиться мужчиной

В новой парадигме у женщин больше нет необходимости копировать мужчин. Во-первых, необходимые компетенции у многих женщин часто развиты с рождения. Например, гибкость мышления. Мы помним примеры времен Перестройки, когда многие женщины стали успешны на фоне большого количество мужчин, которые опустили руки и не смогли адаптироваться к происходящим изменениям. Во-вторых, женщинам природно гораздо проще слушать, проявлять эмпатию, учитывать чужие мнения, работать с обратной связью и оперативно принимать и менять решения на основании входящей информации.

Больше нет необходимости копировать мужскую модель поведения, эпоха диджитал открывает возможности для проявления в менеджменте качеств, свойственных именно женщинам. Посмотреть, как успешно работает подобная «женская» бизнес-среда, можно на примере благотворительных фондов, которые в основном возглавляют женщины. Это управление через другие качества: это про помощь, про слушание.

Многие успешные женщины не только успевают заниматься бизнесом, но и воспитывать детей. Так, например, Чулпан Хаматова , управляющая фондом «Подари жизнь», помимо огромной рабочей занятости проводит много времени своими тремя дочерьми.

2. Превращать себя и свою команду в «боевую единицу»

Новая парадигма успеха больше не требует от управленцев превращать команду в упряжку скаковых лошадей, ломающих ноги во время забегов. Формула «больше сделал — больше получишь» перестает работать. Наиболее успешными становятся компании, в которых люди занимаются любимым делом, работают с удовольствием. В основу успеха новых бизнесов ложатся не пот и слезы, а уникальная цепляющая идея.

История знает множество успешных бизнес-идей, возникших в один момент, а не вымученных годами кропотливой работы. Так, например, к Вейли Дай, президенту Marvell Technology Group, идея создать свою компанию пришла за обедом с мужем. Сейчас на Вейли Дай трудится более 7000 сотрудников, а ее заказчики — это такие гиганты, как Google , Samsung и другие. Дай также занимается оказанием менторской поддержки CEO, в которых видит потенциал.

В новых условиях тема Work and Life Balance звучит особенно громко. Человек счастлив только тогда, когда в его жизни все сферы так или иначе сбалансированы: семья, работа, хобби, друзья. Любые перекосы имеют последствия. Например, у трудоголиков со временем начинаются проблемы со здоровьем, впрочем, как и депрессии у домохозяек, «посвятившим себя детям целиком и полностью». Человек должен четко понимать свои ценности и, исходя из них, строить свою жизнь.

СЕО компании General Motors Мэри Барра , привыкла четко разделять работу и дом. Например, если встреча заканчивается в 17:30, то она должна закончиться в это время и ни минутой позже. Иначе Мэри не успеет на выступление дочери в театре. Подобный подход работает не только горизонтально, но и вертикально. Это позволяет четко регулировать тайм-менеджмент во всей компании, а также показать, что руководителю важны личные приоритеты коллег.

3. «Задвигать» личную жизнь на второй план

Бытует мнение, что женщины, успешные в карьере, должны быть несчастны в семейной жизни и наоборот. В современных реалиях это неверное утверждение, хотя в прежней системе координат, когда женщине-управленцу приходилось играть мужскую роль, подобная ситуация встречалась достаточно часто.

Сегодня большая часть женщин-руководителей (65%) находится в браке. По данным агентства «Контакт», только 13,5% из них никогда не были замужем. Почти половина опрошенных имеют хотя бы одного ребенка, еще у 20% двое детей и только небольшое количество женщин обзавелись тремя и более детьми. Эти цифры говорят нам о том, что семья и дети перестали быть помехой для успешной карьеры.

По моим наблюдениям женщина, не состоящая в отношениях все-таки не бывает абсолютно счастлива, поэтому жертвовать этой сферой жизни ради работы я бы не советовала. Да, мы живем не во времена Пушкина, когда от женщины требовалось лишь быть красивой, образованной и хорошо играть на фортепиано. Действительно, сегодня к женщинам предъявляется большое количество требований и именно поэтому приходится прилагать усилия чтобы соблюдать этот баланс. Вместе с тем мы знаем множество примеров, когда женщинам это успешно удавалось.

4. Останавливаться в развитии

Помните, что говорил Стив Джобс : «Вы не можете соединить точки, смотря вперед; вы можете соединить их только оглядываясь в прошлое.» Важно чтобы было что соединять, для этого необходимо непрерывно развиваться, получать новый опыт, пробовать непривычные подходы, ходить неизведанными тропами и создавать новые нейронные связи.

В эпоху digital трансформации перед топ-менеджерами стоит задача постоянно прокачивать свои «скилы». Недостаточно получить очередную корочку о повышении квалификации или новом MBA, здесь речь идет скорее о саморазвитии. Роль лидера как таковая сейчас не так важна, как роль личности. Если раньше для управленца было достаточно эффективно решать какие-то задачи, то сейчас в условиях постоянных изменений, личные качества становятся важнее: вдохновляет ли человек свою команду, интересен ли он людям. Над этими качествами сегодня стоит обязательно работать.

5. Подбирать команду однотипных людей

Человек, в частности женщина, так устроен, что ему всегда комфортнее в обществе себе подобных, похожих людей, разделяющих его или ее ценности и интересы. Многие управленцы (на самом деле не только женщины) по этому принципу набирают команду. Однако сейчас рынок говорит о необходимости разнообразия (diversity): большое количество разносторонних мнений и компетенций, а также опыта в команде дает гораздо более эффективный и быстрый результат. Новые вводные по формированию команды требуют от руководителя прокаченных коммуникативных навыков с разными психотипами.

Надо отметить, что женщинам легче находить общий язык с непохожими на них людьми именно благодаря гибкости мышления: где-то им легче «наступить себе на горло», где-то проявить мягкость или подыграть. Мужчинам это, безусловно, сложнее, и им придется развивать эти качества в новой бизнес-системе.

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