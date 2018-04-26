Видео: в Новосибирске вылупился цыплёнок с четырьмя лапками

В Новосибирске из инкубационного яйца бройлера вылупился нестандартный птенец — у цыплёнка четыре лапки.

Птица появилась в квартире жительницы города Ларисы Фахуртдиновой. Женщина с 1996 года выводит цыплят в домашнем инкубаторе.

«Обыкновенный нормальный цыплёнок: два крыла, две ноги, одна голова — всё прекрасно. Наверху на спине у него третья ляжка — третья нога. Из этой третьей ножки идут две лапки. Получается, три бедра и четыре лапы», — рассказала корреспонденту НГС Лариса. Она добавила, что лапки на третьем бедре не развиты.

Лариса отметила, что инкубатор — это её хобби. «Я их вывожу, даю объявления, приезжают часть покупают, часть у меня для своей семьи», — пояснила женщина. По её словам, яйца она покупает на заказ, а партия яиц бройлеров, из которых вылупился необычный цыплёнок, пришла из Павловского Посада Московской области.

За всё время, что Лариса Фахуртдинова занимается инкубацией — это второй аномальный случай. В первый раз у неё вылупился цыплёнок, у которого голова срослась с задней частью тела, — цыплёнок не мог ходить нормально и долго не прожил.

«Этот живой до сих пор, бегает, кушает всё», — отметила владелица птенца. Пока Лариса Фахуртдинова намерена наблюдать за птицей.