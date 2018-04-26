Кейт Миддлтон и принц Уильям и еще 6 громких королевских свадеб нового времени

Свадьбы монархов давно следовало бы выделить в отдельный жанр интертеймента. По зрелищности, масштабу и бюджету они ничуть не уступают кассовым голливудским блокбастерам. И лучшие тому примеры — в нашей подборке!

Несомненно, самая обсуждаемая монаршая свадьба нового времени! Церемония бракосочетания британского принца Уильяма и его возлюбленной Кейт Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Этот день во всей Великобритании был объявлен официальным выходным.

Новобрачные, а также все члены королевской семьи перед церемонией проехали на раритетных автомобилях Rolls-Royce по центральным улицам Лондона, где их приветствовали сотни тысяч жителей и гостей города, многие из которых ради сиюминутной встречи с монархами ночевали два дня в палаточных городках, занимая лучшие места по пути следования кортежа. Cвадебную церемонию транслировали по телевидению и радио, а также через интернет в 180 странах, в том числе и в России.

Фотография: Legion-Media Принц Уильям и Кейт Миддлтон

В Вестминстерское аббатство было приглашено около 2000 почетных гостей, среди которых члены британского королевского дома, представители монарших фамилий со всего мира, главы государств и многие знаменитости, такие как чета Бекхэмов, Гай Ритчи, Элтон Джон и другие.

Невеста шла к алтарю в классическом белом платье со шлейфом, сшитом на заказ креативным директором Alexander McQueen Сарой Бертон. Ее голову венчала семейная реликвия — бриллиантовая тиара королевы Елизаветы II 1936 года.

После церемонии Уильям и Кэтрин отправились на роскошной карете, запряженной четверкой белых лошадей, в Букингемский дворец, где с балкона поприветствовали подданных, журналистов и многочисленных зевак и скрепили свой долгожданный союз крепким поцелуем.

На всю церемонию было потрачено около 50 миллионов фунтов стерлингов и по масштабам ее сравнивают ни много ни мало со свадьбой принца Чарльза и Дианы Спенсер 1981 года.

Испанский король Фелипе и Летиция Ортис

22 мая 2004 года в мадридском кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена состоялось венчание тогда еще принца Испании Фелипе и журналистки Летиции Ортис. Их история — это живое воплощение сказки про Золушку.

Он — статный и видный красавец аристократических кровей, она — обычная журналистка из простой семьи. Однажды Летиция по заданию редакции снимала репортаж о затонувшем танкере у берегов Испании. На место событий выехал и Фелипе. «Золушку» представили принцу, и он влюбился до беспамятства. Говорят, что Летиция поначалу восприняла ухаживания Фелипе холодно и четырежды (!) отказывала ему в свиданиях. Но тот проявил должную мужскую настойчивость, и в итоге повел-таки возлюбленную под венец.

Фотография: Legion-Media Испанский король Фелипе и Летиция Ортис

На торжестве собралось около полутора тысяч гостей, включая таких важных монарших особ как принц Чарльз, королева Ирана Фарах Пехвели, шведская принцесса Мадлен, королева Иордании Рания. Летиция появилась в платье оригинального фасона с подолом, расшитым геральдическими узорами, и в 4,5-метровой фате. Наряд сшил на заказ мало кому известный в мире испанский дизайнер Мануэль Пертегаз. Впрочем, Летиция всегда поддерживает отечественного производителя и, стоит отдать ей должное, делает это со вкусом.

Испанскую королеву называют главным конкурентом Кейт Миддлтон в вопросах стиля и умения правильно вести себя на публике. В семье Фелипе и Летиции подрастают две дочери — Леонор и София.

Свадьбу князя Монако Альбера можно назвать самой драматичной и остросюжетной. Его невеста, а затем жена — олимпийская чемпионка по плаванию из ЮАР Шарлин Уиттсток едва не «уплыла» из его рук накануне бракосочетания. Благоверная князя пыталась бежать (кажется, раз пять за всю историю отношений с ним), и, по закрытой информации, в итоге ее чуть ли не снимали с борта самолета в Ницце. Поклонники пары кинулись делать ставки и забивать друг с другом пари — доедет или не доедет сбежавшая невеста до алтаря… Всё обошлось. 1 июля 2011 года торжество состоялось.

Фотография: Legion-Media Принц Альбер и Шарлин Уиттсток

Праздник получился поистине народным: князь и княгиня устроили пир на весь мир на главной площади с фуршетом для нескольких тысяч подданных Монако. Сама церемония бракосочетания прошла в Тронном зале княжеского дворца за закрытыми дверями, и на ней присутствовало только 80 человек. Невеста была одета в довольно скромное свадебное голубое платье простого кроя от Chanel и жакет в тон.

Жители Монако искренне радовались за Альбера, ведь тот к своим 53 годам откровенно засиделся в холостяках, и 33-летняя белокурая спортсменка-красавица стала для него идеальной партией.

На следующий день после гражданской церемонии, которая прошла 2 июля 2011 года, во внутреннем дворе дворца состоялось церковное венчание. На него было приглашено более 800 гостей, среди которых около 40 глав государств, а также представители королевских и княжеских фамилий. Тут уж новоиспеченная княгиня Монако появилась во всей красе: в платье с 20-метрорвым шлейфом, украшенном 40 тысячами кристаллов Swarovski. Принц предстал в белоснежной форме карабинера. Во время церемонии невеста постоянно плакала, за что ее впоследствии прозвали грустной принцессой.

Принц Карл Филипп и София Хеллквист

Принц Швеции Карл Филипп тоже выбрал в жену «простолюдинку» — фотомодель и инструктора по йоге Софию Хеллквист. До замужества девушка успела засветиться в скандальном телевизионном реалити-шоу, напоминающем «Последнего героя». Там ей приходилось выживать в непростых условиях, мелькая на экране едва ли не в чем мать родила. Родители наследника престола — король Карл Густав и королева Сильвия — были, мягко говоря, не в восторге от такого непуританского поведения.

К счастью, принцу не пришлось отказываться от высокого титула во имя любви. Он был настолько настойчив в своих намерениях, что монаршим особам пришлось сменить гнев на милость, горько вздохнуть и смириться с выбором их отпрыска.

Фотография: Legion-Media Принц Карл Филипп и София Хеллквист

13 июня 2015 года в Стокгольме состоялась пышная свадебная церемония Карла Филиппа и Софии Хеллквист по всем классическим традициям. Было и роскошное платье невесты, расшитое бриллиантами и изумрудами, и приветствие жителей и гостей Швеции из кортежа, прошедшего по центру города, и праздничный салют, и богатый прием на 400 с лишним гостей в королевской резиденции. На сегодняшний момент у пары двое детей: Его Королевское Высочество принц Александр, герцог Сёдерманландский (родился 16 апреля 2016 года) и Его Королевское Высочество принц Габриэль Шведский, герцог Даларнский (родился 31 августа 2017 года).

Принц Гийом и Стефания де Ланнуа

К свадьбе люксембургского герцога Гийома 20 октября 2012 года было приковано особое внимание, ведь он являлся на тот момент последним холостым наследным принцем Европы. В жены он выбрал графиню Стефанию де Ланнуа из старого бельгийского аристократического семейства. И это стало в некотором роде неожиданностью, ведь Европа привыкла к тому, что престолонаследники предпочитают вести под венец девушек попроще, без званий и титулов.

Фотография: Legion-Media Принц Гийом и Стефания де Ланнуа

Пышное торжество растянулось на два дня: сначала гражданское бракосочетание в городской ратуше, а затем торжественное венчание пары в соборе Люксембургской Богоматери. Для церемонии невеста выбрала кружевное платье молочного цвета от известного модельера Эли Сааба и бриллиантовую диадему, которая из поколения в поколение передается наследницам графского рода де Ланнуа.

Обед на 800 персон, народные гуляния и прочие издержки обошлись семье принца в 350 000 евро — сущие копейки по сравнению с миллионными счетами британского королевского дома после свадьбы Уильяма.

Кронпринцесса Виктория и Даниэль Вестлинг

Будущая королева Швеции Виктория, старшая дочь монархов Карла XVI Густава и Сильвии, сочетала себя узами брака 19 июня 2010 года с личным фитнес-инструктором Даниэлом Вестлингом. По всей видимости, в перерывах между подходами в тренажерном зале Даниэль времени зря не терял и вдохновлял свою особо важную клиентку не только на спортивные подвиги… Вместе с красавицей-супругой ему достался титул принца и герцога Вестерьетландского.

Церемония венчания состоялась в день 34-й годовщины свадьбы родителей невесты в Кафедральном соборе Стокгольма. Ради события было закрыто воздушное пространство над столицей Швеции, а покой монарших особ и их гостей вышло охранять 5 000 солдат и 2 000 полицейских.

Фотография: Legion-Media Кронпринцесса Виктория и Даниэль Вестлинг

Более полумиллиона шведов встречали флагами свадебный кортеж во время следования от церкви к замку. Кронпринцесса Виктория, как и полагается, изъявила желание, чтобы к алтарю её сопровождал отец. Но против этой традиции выступили многие феминистические организации, решив, что не пристало королевской особе подчиняться мужчинам. Шведские монархи были вынуждены пойти на уступки: король Карл XVI Густав сопровождал дочь лишь до середины церкви, где её встретил жених.

Общий чек мероприятия — около 20 миллионов шведских крон. Причем оплачивала банкет не только королевская семья — половина расходов была покрыта параламентом и деньгами налогоплательщиков (чем простые шведы, конечно, были возмущены — они имели право быть приглашенными за праздничный стол!).

Свадьбу Виктории и Даниэля назвали самой громкой в Европе со времен бракосочетания леди Дианы и принца Чарльза. Правда, на тот момент мир еще не видел церемонии принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая состоялась годом позже.

Принц Амедео и Элизабетта Мария Росбох фон Волкенштайн

Бельгийский принц Амедео выбрал в жены не простую девушку, а особу голубых кровей — единственную дочь представителей состоятельного итальянского клана Элизабетту Марию Росбох фон Волкенштайн, или просто Лили, как ее называют в миру.

Невеста появилась перед алтарем в подвенечном платье от Valentino и роскошной тиаре с драгоценными камнями, принадлежащей бабушке принца Амедео. Влюбленные обменялись клятвами верности 5 июля 2014 года в римской церкви Санта-Мария-ин-Трастевере. На свадьбе присутствовал король Бельгии со своей супругой, которые абсолютно одобрили выбор сына.

Фотография: Legion-Media Принц Амедео и Элизабетта Мария Росбох фон Волкенштайн

Всё бы прошло как по маслу, если бы не одно досадное обстоятельство. В предпраздничной суете монархи забыли о важной формальности: бельгийским принцам требуется официальное разрешение родителей на свадьбу. Только так престолонаследники могут в дальнейшем претендовать на трон. И этот пункт прописан в статье 85 бельгийской конституции.

О том, что письменное разрешение от отца он все-таки не получил, Амедео вспомнил лишь через год. Таким образом, он автоматически лишил себя права в будущем стать королем, а любимую Лили — статуса принцессы. Правда, не очень-то и расстроился. Принц всегда стремился подчеркнуть свою независимость, поэтому заявил, что все бельгийские законы ему прекрасно известны. А трон? Амедео был всего лишь шестым в очереди на престол. Так пусть его займут старшие по статусу родственники — ему не жалко.