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В Башкирии завершили поиски 95-летней пенсионерки
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В Башкирии завершили поиски 95-летней пенсионерки 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке 26 апреля добровольцы свернули поиски Людмилы Налимской. 95-летнюю пенсионерку нашли погибшей. Что стало с пожилой женщиной, волонтеры не рассказывают.
— Поиски продолжались почти неделю. К сожалению, удалось найти тело пропавшей. Приносим соболезнования родным женщины, — сказали волонтеры-поисковики.
95-летняя Людмила Налимская пропала 20 апреля. Пенсионерка вышла из дома в Стерлитамаке, и с тех пор ее никто не видел. Родные бросились за помощью в полицию и к волонтерам. Пожилой женщине нужна была медицинская помощь, и семья переживала за состояние Людмилы. К сожалению, поисковая операция закончилась печально.
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