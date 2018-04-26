В Башкирии завершили поиски 95-летней пенсионерки

В Стерлитамаке 26 апреля добровольцы свернули поиски Людмилы Налимской. 95-летнюю пенсионерку нашли погибшей. Что стало с пожилой женщиной, волонтеры не рассказывают.

— Поиски продолжались почти неделю. К сожалению, удалось найти тело пропавшей. Приносим соболезнования родным женщины, — сказали волонтеры-поисковики.

95-летняя Людмила Налимская пропала 20 апреля. Пенсионерка вышла из дома в Стерлитамаке, и с тех пор ее никто не видел. Родные бросились за помощью в полицию и к волонтерам. Пожилой женщине нужна была медицинская помощь, и семья переживала за состояние Людмилы. К сожалению, поисковая операция закончилась печально.