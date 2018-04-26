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«Материнская слава»: в Башкирии наградят 45 многодетных мам
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«Материнская слава»: в Башкирии наградят 45 многодетных мам 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии 45 многодетных матерей представили к престижной родительной награде — медали «Материнская слава».
Золотые награды и специальные удостоверения вручат женщинам, которые воспитали пять детей, младшему из которых уже исполнился годик. На награждение приедут женщины со всей республики. Например, Гульназ Абдуллина работает поваром в школе деревни Убалары, а Рашида Идельбаева — педагогом в Центре детского творчества в Баймаке. Зальфия Рафикова из Белорецкого района — индивидуальный предприниматель, а Гульназ Загитова — главный библиотекарь Межмуниципального библиотечного районного объединения Салавата. В списке несколько учителей, медсестер, бухгалтеров.
— В списке матерей две многодетные из Уфы: работница ЖЭУ №59 Альфия Насырова и домохозяйка Эльза Шарипова, — сообщается в документах указа о награждении на сайте правовой информации.
Как пояснили Ufa1 в правительстве, точная дата церемонии награждения еще не известна, торжественно вручить медали планируют после майских праздников. Портал Ufa1 рассказывал, как живет многодетная мама в Учалах, воспитывающая двух сыновей и дочерей-тройняшек.
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