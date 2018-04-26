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Елена Пешкова: Я для подруги вырвала черепаху из рук пьянчуги, она для меня — мышь из когтей совы
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Елена Пешкова: Я для подруги вырвала черепаху из рук пьянчуги, она для меня — мышь из когтей совы 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Эта история с продолжением началась несколько лет назад. Я тогда отдыхала в студенческом лагере. И вот мы сидим с ребятами на крылечке возле домика, греемся на солнышке (оно было редким гостем, обычно ходили в двух кофтах, куртке и одеяле — вот такое лето). Подходят к нашей компашке два слегка нетрезвых мужчины из ближайшего посёлка, а в руках черепаха. Купите говорят за 300 рублей, а? Видя, общее замешательство: ну за 200?
А у меня сердце сжимается от жалости. Смотрю на неё и не могу взгляд отвести. К слову, раздумывала я не из-за цены. Ещё дней 10 за черепахой надо было следить в лагере, а потом везти — в общагу?) Но в голове зрела идея. Подруга рассказывала, что в детстве у неё жила черепашка, правда, закончилась это печально. Так что сразу подумала о ней как потенциальной хозяйке. Мужички, заприметив жертву в моём лице, начали дожимать: за 100 забирайте.
Я подрываюсь с места, хватаю деньги и забираю несчастную рептилию. Потом выяснилось, что с ней горе-торгаши обошли уже пол-лагеря, а до этого умудрились ещё какую-то животину «толкнуть» (откуда стащили — непонятно).
Хлопот и радостей я тогда доставила всей команде. За Наташкой, как мы её временно прозвали следили по очереди, кормили, выгуливали. А в Челябинске её ждала настоящая хозяйка: едва я сказала о черепахе, подруга тут же согласилась взять к себе.
Прошло три года. Черапашка благополучно живёт у заботливой хозяйки.
Мне же «ответка» прилетела буквально на днях.
Вечером пила кофе в кафе. Звонит подруга, голос взволнованный.
— Ты дома?!
— Нет… Что случилось?
— Можешь забрать мышь?
Уже через полчаса мы ехали в такси, держа в руках белого мышонка в маленьком контейнере.
Дело вот в чем: грызуна купили орнитологи как приманку и ужин для совы. «Везли как еду», — грустно вспоминает подруга.
А та почему-то от угощения отказалась. Вот птичьи специалисты и предложили подруге, которая из любопытства поехала с ними, забрать несостоявшуюся жертву. «Не то выбросим». Сердобольная девушка не бросила зверька на погибель. Только незадача: домой её родители с таким сюрпризом не пустили.
Мых ещё не отошёл от стресса: рук шугается, видимо, принимая меня за огромную сову.
Но ничего, освоится. Главное, что спасли!
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Женский форум
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