Сквер — Мой Дом. Где мы черпаем вдохновение

Продолжаем серию публикаций, посвященных первому в Ростове поселку с собственным парком. Жилой сквер «Мой дом» — это уникальный в своем роде проект. Почему? Обычно под строительство ЖК вырубаются леса, а после сдачи объекта вокруг высаживаются чахлые кустики, которые вскоре засыхают. И это называется озеленение территории.

В отличие от других застройщиков в сквере «Мой дом» параллельно со строительными работами формируется парк, в котором высаживают взрослые деревья и кустарники. Уже красуются два восьмиметровых вяза, тринадцать семиметровых лип, кленов плюс боярышник и платан. 150 малых деревьев: береза, ива, слива, можжевельник, боярышник, тютина. И 500 кустов кизильника блестящего. Всего будет озеленено 40 соток. Помните Центральный парк на Манхэттене? Зеленый островок в окружении стекла и бетона огромного мегаполиса. Герои всех современных голливудских фильмов совершают там утренние пробежки и назначают свидания. Вот и в нашем «Сквере» та же история.

Только наш парк будут окружать не панельные монстры и небоскребы, а уютные стильные коттеджи с зелеными лужайками и террасами, словно сошедшие со страниц глянцевых журналов о дизайне и интерьере. Серый кирпич, черепичные крыши, идеально подстриженный зеленый газон — все как в Америке, только у нас — в Ростове. И никаких тебе санкций. И что, скажите, плохого в американской мечте — желание иметь достаток, машину, свой загородный дом? Вполне себе человеческие желания. А в «Сквере» по крайней мере одна из мечт сбудется. Вместо тесной двушки-трешки в многоэтажном муравейнике, где лифт работает через раз и вода на последние этажи почти не поступает, лучше за эти же деньги купить коттедж со своим парком.

Представьте: утро, выходной. Никуда не нужно торопиться. И спать уже не хочется, потому что после недельной офисной толкотни выспался — соседи не шумели, не топали над головой. Потому что соседи живут они в нескольких десятках метров от вас. И встреча с ними — всегда радость, потому что никто друг другу не мешает, возле дверей не оставляет пакет с мусором, и их кошка не оставляет следы на лестнице. Ведь это же «Сквер» — это территория вашей свободы. Итак, сегодня выходной. Как мы его проведем? Солнце манит, птички щебечут — намекают: «А не отправиться ли нам в свой собственный парк?!» И вот вы, совсем как в инстаграмах европейцев: плед на зеленом газоне, фрукты, бутылочка вина, багет в плетеной корзинке и хрустальные бокалы, на гранях которых переливается солнце. Можете себе позволить, ведь парк — прямо за дверью дома, и красивая посуда не разобьется в дороге. И одеться можно в светлое и легкое. И немного музыки. Вот так… Потанцуем? Никто не видит. Никаких незваных гостей и посторонних глаз. Никто не нарушит вашу приватность — все под бдительным оком видеонаблюдения. И за ребенка не страшно — вон он с друзьями на террасе строит космолет из Лего. А потом побегут играть в футбол до самого вечера.

В сквере «Мой Дом» можно жить, наслаждаться природой, радоваться встречам с родными и друзьями. Можно писать свою историю. И начать ее со слов: «Однажды я решил стать счастливым….» Жилой Сквер «Мой Дом» в южной части Батайска. Участки и дома вокруг собственного парка. 2-109-109