Какой был кодекс чести у советской шпаны

Послевоенное детство, детство в многолюдных дворах «хрущевок», в проходных дворах «спальных районов» семидесятых и восьмидесятых — воспоминания об этом времени пропитано для большинства представителей старшего поколения флером романтики. Это и неудивительно. Дети тогда читали, и читали гораздо больше, чем сейчас, это были книги о мушкетерах и благородных разбойниках. По телевизору и в кинотеатрах не показывали фильмов, изобилующих сценами жестокости, да и в обществе культивировался не дух борьбы за существование, а коллективизм, братство и взаимовыручка. Может быть, именно поэтому у подростков, росших во дворах деревянных бараков, «хрущевок» и блочных многоэтажек, сложился своеобразный кодекс чести?

Правила драки

Дрались в те времена преимущественно парни. Драки девушек, конечно же, случались, но они были редкостью, и отнюдь не вызывали такого восторга, как сейчас. Кулачные разборки были прерогативой мужчин. Причем, для каждого возраста существовал свой ритуал драки. Были и общие правила, которым следовали все. Прежде всего: дрались всегда один на один. Избиение группой — дело крайне некрасивое и применялось в самых редких, просто исключительных случаях. Второе правило: звать на помощь старших или жаловаться им считалось признаком трусости, этого не прощали. И, наконец, третье правило: у драки должна быть причина. Дерущихся просто ради драки никто не любил. Младшие школьники сходились, обыкновенно, после уроков, где— нибудь за школьным двором. Поединок собирал много любопытных. Сначала драчуны пихали друг друга в плечи со словами: «нарываешься!», «смотри, сейчас получишь!», «сам получишь!» и в таком роде. После этого они старались захватить шею другого, и оба валились на землю. Били, в основном, кулачком в нос. Проигрывал тот, кто первый начинал плакать. Старшие дрались уже не до первых слез, а до первой крови. В ту пору в школах был в моде бокс, разные виды борьбы, к 80-м годам особенно увлекались карате. Однако, в обычных уличных драках эти приемы применяли редко. Достаточно было разбить сопернику нос, поставить синяк под глазом, лягнуть в пах. Совсем взрослые пацаны дрались уже не до первой крови, а до очевидной победы одного из драчунов. При этом были правила, которых придерживались очень жестко: бить можно, калечить — нельзя; лежачего не бьют; бить того, кто разнимает, тоже нельзя. Окружающие поддерживали драчунов возгласами и советами, однако, если драка становилась слишком ожесточенной, драчунов растаскивали. Правила по отношению к «чужаку» Если парнишка оказывался в новой кампании, в новом дворе, в новом классе или ином коллективе, и начинал безудержно хвастаться, рассказывая о своих мнимых подвигах и достижениях, ему предлагали доказать свою похвальбу. Если доказательства не были предъявлены, такому человеку было обеспечено всеобщее презрение. Если молодой человек начинал встречаться с девушкой с другого двора или из другого района, он должен был быть готов доказать местной шпане, что он мужчина и может за себя постоять. Пока он провожал девушку до подъезда, его не трогали, но стоило девушке скрыться за дверью, как начиналась «разборка». Поэтому наиболее предусмотрительные ухажеры обычно еще подходя с барышней к ее дому, обдумывали «пути отхода».

Правила по отношению к девушкам

Как уже было сказано, парня в присутствии его девушки не трогали. Это считалось очень оскорбительным по отношению к барышне. И вообще, ударить девушку было немыслимо. Однако, если девушка начинала курить, к ней теряли уважение. Еще хуже было, если вдруг барышня прослывет «девушкой легкого поведения». С такими нормальные парни встречаться не хотели, и по отношению к такой можно было позволить себе любую, самую оскорбительную выходку. Однако, если парень называл какую-нибудь девушку шлюхой, и оказывалось, что это не так, то парень был жестоко бит. Отношения между старшими и младшими Младших защищали от чужих, но «свои» могли «поучить» подзатыльником или иным тумаком. Старших уважали и слушались. В ответ старшие должны были заступаться за младших и разрешать их споры и конфликты.

Отношения между друзьями

Сдавать друзей было нельзя, никогда и ни при каких обстоятельствах. Друг должен был по первому зову прийти на помощь. Друзья зачастую «прикрывали» приятеля, который провожал барышню в чужой двор. Предателей друзьями считать переставали. Все ли правда в этом кодексе чести, сегодня сложно сказать. Где-то, наверное, было именно так, где-то — несколько иначе. Можно не сомневаться, что многие из этих правил частенько нарушались. Но сложно спорить с тем фактом, что уличные войны пацанов семидесятых-восьмидесятых ни в какое сравнение не идут с нынешними избиениями, которые с упоением снимают на телефон, чтобы выложить в сеть.