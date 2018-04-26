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В твороге из красноярских магазинов нашли растительные жиры и дрожжи
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В твороге из красноярских магазинов нашли растительные жиры и дрожжи 

АиФ Красноярск 35 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В красноярских магазинах вновь обнаружили творожный фальсификат. Об этом сообщили в ассоциации «Енисейский стандарт».
Проверка 2017 года показала, что творог — один из самых фальсифицируемых продуктов. Тогда производителям, чья продукция оказалась недоброкачественной, было направлено письмо с требованием исправить ситуацию. Сейчас пришло время очередной проверки.
Результаты апрельской проверки показали, что из семи образцов творога три по-прежнему не соответствуют стандартам качества. Из них три уже проверялись раньше, за полгода нарушения не исправлены.
Фальсификат выявлен в образце творога м.д.ж. 5,0%, т.м. «Енисей Молоко», ООО «Пальмира», Р. Алтай. В них нашли растительные жиры, как и в прошлый раз. Поменялись только данные изготовителя, если раньше это был красноярский ООО «Рассвет». В этом образце также гораздо ниже стандартной доля белка — при норме не менее 16,0% фактическое содержание 3,39%. Стало даже хуже, чем раньше.
В твороге «Рассыпчатый» м.д.ж. 9,0%, т.м. «Президент», ОАО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» из Тульской области обнаружили слишком большое количество дрожжей, хотя и меньшее, чем в первую проверку. В твороге м.д.ж. 9, 0% т.м. «ЛАКТ», АО «Барнаульский молочный комбинат» из Алтайского края также слишком много дрожжей.
Остальные четыре образцы нареканий специалистов не вызвали. В ассоциации напомнили, что продукция «Филимоново», «Исток», «Сибиржинка», «Семенишна» и «Село родное» награждена знаком «Зелёная шишка» и рекомендована к покупке.
«Нашим покупателям мы рекомендуем почаще смотреть «черный список» продуктов, на нашем сайте и просто перестать покупать такие фальсифицированные или откровенно опасные продукты. только так мы вместе сможем заставить производителей либо выпускать
качественный продукт, либо уступить свое место на полке действительно натуральным и полезным продуктам!», — такой совет дал краснояцам Сергей Новиков, руководитель Ассоциации «Енисейский стандарт».
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