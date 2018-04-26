Какие способы использовали женщины на Руси для предохранения

Когда противозачаточных таблеток еще не существовало на свете, женщины пользовались народными средствами контрацепции. Всевозможные ритуалы, рецепты и заговоры передавались из поколения в поколение, из уст в уста.

Спринцевание

Так же, как и во многих других странах, для предотвращения нежелательной беременности русские женщины практиковали спринцевание. Для этого использовали уксус, мочу (свою или супруга) и даже конский навоз. Позже, а именно во времена правления Петра I, зажиточные дамы стали применять для спринцевания сок лимона. Тогда эти цитрусовые только появились в России и стоили недешево.

Конечно, подобные манипуляции не давали стопроцентной гарантии, но современные медики утверждают, что в данных действиях на самом деле был смысл. Дело в том, что эффект здесь достигался за счет изменения кислотной среды влагалища и снижения подвижности сперматозоидов. Однако, по словам врачей, кислота раздражает слизистую внутренних органов, а частое спринцевание может стать причиной вагинального дисбактериоза.

Как перед, так и после полового акта во избежание зачатия супруги нередко посещали баню. Сегодняшние ученые в отношении подобного метода настроены скептически. Атмосфера парной на самом деле несколько снижает активность сперматозоидов. Однако вероятность зачатия все равно остается довольно высокой.

А вот, что касается уже забеременевших женщин, то врачи действительно не рекомендуют им злоупотреблять банными процедурами, так как это может стать причиной обезвоживания организма и снижения артериального давления. Данные факторы в свою очередь способны спровоцировать кровотечение и выкидыш на ранних строках.

Заговоры

Для предотвращения беременности женщины прибегали и к помощи знахарок и ведуний, которые знали множество чудодейственных заговоров на любые случаи жизни. Например, для избежания зачатия тряпочку с менструальной кровью закапывали возле мертвой яблони, груши или другого плодового дерева со словами: «Какой я кровью рожаю, / Той и разрушаю. / Как дерево это без плодов и семени, / Так и я буду без бремени. Аминь». Считалось, что данный обряд теряет свою силу только через три года после его совершения.

А некоторые колдуньи советовали перед каждой близостью с мужем читать такой заговор: «Матушка ты моя, вечерняя заря, жалуюсь я, грешная раба Божья (имя), на тебя, на семьдесят девиц, на семьдесят плодовиц, чтобы они не родили, чтобы они не плодили. Заговор мой замкнут на замок: ключ в море, замок во рту. Аминь, аминь, аминь».

Травы

Но чаще всего ведуньи прибегали к помощи различных зелий. Так для того, чтобы не забеременеть или вовсе вызвать выкидыш, женщины пили настои различных трав: это и можжевельник, и крапива, и пижма, и молочай, и ивовая кора. А некоторые по совету знахарок ели петрушку. По мнению докторов, эти растения действительно обладают противозачаточным эффектом, но он настолько ничтожен, что шанс оказаться в интересном положении при их использовании очень велик.