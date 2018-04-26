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GoPro учит искусственный интеллект думать как собака
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GoPro учит искусственный интеллект думать как собака 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Исследователи из Вашингтонского университета надели на голову аляскинского маламута видеокамеру GoPro, а на лапы и хвост — датчики положения в пространстве. В такой экипировке собака приняла участие в записи 380 коротких клипов с демонстрацией поведения животного в различных ситуациях. Эти данные легли в основу программы обучения новой нейронной сети DECADE. Для записи использовали 50 различных интерьеров: жилая комната, офис, парк, улица и т.д. Собаке отдавались простые, самые распространенные команды, она играла, гуляла и взаимодействовала с несколькими категориями людей, других собак и машин. В каждом уроке фиксировались положение конечностей в пространстве, динамика движения, звуки и визуальная картинка, чтобы ИИ мог провести связи между ними.
Главная задача для нейросети на данном этапе: ответ на вопрос «что сделает собака в конкретной ситуации». Например, будет махать хвостом на реплику «Хороший мальчик», но останется на месте. А если бросить мячик — побежит, но как именно станет огибать препятствия? DECADE демонстрируют начало сцены и нейросеть должна смоделировать ее продолжение.
Конечная цель проекта в том, чтобы подготовить платформу для конструирования роботов-собак, либо машин, имитирующих иных животных. Эволюция уже научила их отыскивать безопасный маршрут в лесу, эффективно преследовать добычу или спасаться, защищать себя. И вместо того, чтобы придумывать алгоритмы для роботов с нуля, не проще ли просто перенять у реальных животных азы их поведения? В следующей версии ИИ будут обучать работать с запахами и осязанием.
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