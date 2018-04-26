Елена Летучая о безуспешных попытках стать матерью

Елена Летучая прокомментировала слухи о том, что ждет первенца, которые с завидной регулярностью появляются в СМИ. Популярная телеведущая призналась, что данная информация не соответствует действительности, и сообщила, что они с мужем стараются, но, как все видят, пока безуспешно.

В августе 2016 года телеведущая Елена Летучая вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова . Красивая свадебная церемония прошла на Санторини. С тех пор в СМИ то и дело появляется информация о том, что супруги скоро станут родителями. Однако регулярно выходящая в свет Елена демонстрирует неизменно идеальную фигуру, где и намека нет на округлившийся живот.

В итоге, потерявшие терпение журналисты поинтересовались относительно того, как скоро Летучая и Анашенков обзаведутся потомством. «Нет, я не беременна. Но мы с мужем будем стараться далее», — призналась Летучая, намекая на то, что они с Юрием предпринимали несколько попыток стать родителями. «Быть может, вскоре порадуем этой новостью», — не теряет надежды Летучая.

Пока же телеведущая занята работой. Однако Елена пока не хочет откровенничать с журналистами относительно своих новых бизнес-проектах. «Я — реалист, поэтому говорить заранее о своих планах не люблю. Вот реализую проект, тогда его представлю на суд общественности. Планов много, скучать не придется», — цитирует Елену Летучую "Собеседник"

Отметим, что ранее в интервью ведущая признавалась, что никогда не хотела рожать для себя: «До 30 лет не задумывалась о ребенке, потому что не была эмоционально готова к его появлению. На вопрос: „Лена, а когда ты будешь рожать детей?“ всегда отвечала: „Это случится, когда встречу человека, которого полюблю, и у нас будет семья. Хочу, чтобы у моих детей были и мама, и папа“. Когда спрашивали: „А если ты такого человека не встретишь?“, уверенно отвечала: „Тогда не буду рожать“. Я никогда не хотела рожать для себя», — заявила ведущая. Все изменилось, когда она встретила Юрия Анашенкова. Теперь Елена готова стать матерью.