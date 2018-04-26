И снова здравствуйте: как вернуться к тренировкам после долгого перерыва

В преддверии летнего сезона пора поднять актуальный вопрос: как снова начать тренироваться после длительного перерыва?

Когда что-то пошло не так?

Для начала вспомним, что послужило причиной для перерыва. Завал на работе, беременность, переезд — самые частые ситуации, но гораздо чаще к перерыву приводит банальная скука. Возможно, вам надоели тренировки, которые повторяются из раза в раз? Или вы достигли определенного уровня, и показатели встали? Может быть, вас просто перестал вдохновлять любимый тренажерный зал, и тренировки сами собой сошли на нет?

Начнем с геолокации

Перед тем, как вернуться в мир фитнеса, попробуйте представить идеальное место для тренировок. Возможно, это будет камерная моностудия с дизайном, больше похожим на апартаменты класса люкс в элитном отеле, где можно найти всевозможные тренировочные программы от танцев до тяжелой атлетики. Где вас встретят внимательные и компетентные наставники, у которых в приоритете не заполучить вас как клиента, а помочь вам в достижении целей, дать ответы на все вопросы. Немаловажный фактор — это месторасположение. Вы могли забросить фитнес клуб, только потому, что он расположен в неудобном для вас месте.

Главное — не бояться

С местом определились, но все равно что-то останавливает. Это ваш страх. Страх взять и снова пуститься в это плавание, ощутить то, что упражнения, которые прежде давались легко, сейчас доставляют большой дискомфорт. Боязнь не справиться с нагрузкой и выглядеть слабой — это вполне понятные мотивы. Но! Не стесняйтесь обратиться за советом к специалистам в вашем зале — они подскажут, как начать, и помогут изменить ваше отношение к происходящему (и уменьшить панику).

Нам нужен план

В зависимости от вашего состояния и предыдущих спортивных (не) успехов, а также длительности перерыва нужен специальный план тренировок, где будут учтены все эти детали. Начинать следует совсем не с тех упражнений и весов или амплитуды движения, на которых вы остановились перед тренировочным отпуском, а практически с самого начала. Пусть это вас не тревожит: у вас все равно большое преимущество, и вернуться в прежнюю форму будет гораздо легче, чем если бы вы пришли тренироваться впервые. Мышечная память вам в этом поможет. Поэтому постепенно нагрузка будет увеличиваться незаметно для вас.

Слушаем себя

Особое внимание стоит обратить на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, которые быстрее остальных «забывают» до какого уровня они были тренированы. На первых занятиях может возникать отдышка или существенно учащаться пульс. Такая ситуация нежелательна, поэтому постоянно слушайте свой организм и подстраивайтесь под него. Для удобства можно приобрести пульсометр и следить за своей целевой зоной пульса.

Не геройстуем и пробуем новое

Если речь идет о низкоинтенсивных тренировках, приведем пример: если вы раньше спокойно садились в продольный шпагат, то после перерыва не пытайтесь через силу прыгнуть в него — нет ничего страшного, если от бедер до пола остается приличное расстояние. Важно, что вы начали, а дальше регулярность и вера в себя сделают свое дело (тем более, мы в вас тоже верим!). Еще можно пробовать что-то новое для себя, другие пути достижения результата. Например, в области стретчинга быстро прийти в гибкую форму и сесть на тот же продольный шпагат можно с помощью тренажера Vibro Flex. Его биомеханические стимуляции на глубокие мышечные структуры позволяют расслабиться и без боли постепенно сесть в долгожданный шпагат.

А теперь закрепим пройденный материал и повторим основные лайфхаки, которые помогут вернуться в форму после фитнес-отпуска:

1. Вспомнить по каким причинам был прерван тренировочный процесс и разрешить их.

2. Отбросить все страхи и просто начать.

3. Не брать на себя слишком много и не спешить.

4. Слушать свой организм и тренироваться в гармонии с собой.

Проясняли насущные вопросы вместе с Яной Емец, основателем I N T U’T I O N 2/05 body language territory.