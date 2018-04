Принц Уильям задремал во время церковной службы и стал мемом

Нелегко живется принцам — какие бы жизненные трудности не произошли, им все равно нужно выходить в свет и присутствовать на всех официальных мероприятиях. Так, принцу Уильяму пришлось посетить раннюю церковную службу в Вестминстерском аббатстве сразу после рождения третьего ребенка. Уильям сидел во втором ряду рядом со своим братом Гарри и его невестой Меган Маркл. И если будущие молодожены были довольно бодрыми в тот день, Уильям буквально валился с ног.

Он пытался не закрывать глаза, постоянно моргал, но желание поспать все равно одерживало победу. Папарацци успели снять на видео этот забавный момент. Запись разлетелась по соцсетям и стала Интернет-мемом.

«Тот момент, когда у тебя дома новорожденный ребенок, а ты пытаешься казаться выспавшимся на публике», — подписали видео пользователи.

Royal Parents! They’re just like us! Tag a plebeian parent who’s also been there? #averageparentproblems #royalfamily #princewilliam #royalbaby #dadlife #babynumber3 @mommyshorts