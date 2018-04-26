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Принц Уильям задремал во время церковной службы и стал мемом
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Принц Уильям задремал во время церковной службы и стал мемом 

Журнал ОК! 2 часа назад
Нелегко живется принцам — какие бы жизненные трудности не произошли, им все равно нужно выходить в свет и присутствовать на всех официальных мероприятиях. Так, принцу Уильяму пришлось посетить раннюю церковную службу в Вестминстерском аббатстве сразу после рождения третьего ребенка. Уильям сидел во втором ряду рядом со своим братом Гарри и его невестой Меган Маркл. И если будущие молодожены были довольно бодрыми в тот день, Уильям буквально валился с ног.
Он пытался не закрывать глаза, постоянно моргал, но желание поспать все равно одерживало победу. Папарацци успели снять на видео этот забавный момент. Запись разлетелась по соцсетям и стала Интернет-мемом.
«Тот момент, когда у тебя дома новорожденный ребенок, а ты пытаешься казаться выспавшимся на публике», — подписали видео пользователи.
Royal Parents! They’re just like us! Tag a plebeian parent who’s also been there? #averageparentproblems #royalfamily #princewilliam #royalbaby #dadlife #babynumber3 @mommyshorts
A post shared by Ilana Wiles (aka @mommyshorts) (@averageparentproblems) on  Apr 25, 2018 at 6:57pm PDT  Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз 23 апреля. Мальчик появился на свет в больнице Св. Марии в Лондоне. Позже стало известно, что сын герцогов Кембриджских будет носить «звание» Его Королевское Высочество Принц Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Помимо новорожденного малыша супруги также воспитывают 4-летнего сына Джорджа и 2-летнюю дочь Шарлотту.
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