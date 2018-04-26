Как собраться в роддом в последнюю секунду: 5 готовых наборов для мамы и ребенка

Сумку в роддом обычно собирают тщательно и долго: гипоаллергенные кремы, первые подгузники, влажные салфетки — все самое лучшее и по списку. Но если времени или возможности выбирать нет и нужно все сразу и срочно, можно заказать готовые детские наборы. Мы посмотрели, что лежит в коробках в роддом, и готовы рассказать о самых полезных.

Набор от «Скоро в роддом»

На сайте «Скоро в роддом» есть несколько вариантов готовых сумок стоимостью от 1800 до 6990 рублей. Средний по цене и объему набор для мамы и малыша стоит 4490 рублей.

Для мамы в нем есть:

• моющиеся тапочки ЭВА, по размеру;

• одноразовые впитывающие пеленки 60х90 см — 1 уп. /5 шт. ;

• одноразовые станки SATIN Venus Gillette — 1 уп. /2 шт. ;

• гель для интимной гигиены «Рассвет», 200 г;

• вода со спортивным горлом Агуша — 2 бут. по 0,33 мл;

• влажные салфетки для интимной гигиены в индивидуальной упаковке Maneki — 1 уп. /15 шт. ;

• прокладки послеродовые Hartmann MOLIMED Premium Maxi — 1 уп. /15 шт. ;

• прокладки послеродовые Hartmann MOLIMED Premium Midi — 1 уп. /15 шт. ;

• послеродовые штанишки «ФЭСТ», обхват бедер 80-120 см — 1 уп. /5 шт. ;

• вкладыши для груди Hartmann Bel baby — 1 уп. /30 шт. ;

• крем для груди Purelan medela (Швейцария) — 1 уп. /7 г;

• туалетная бумага влажная Mon Rulon — 1 уп. /20 шт. ;

• накладки на унитаз Aura — 2 уп. по 10 шт. ;

• бумажные платочки.

Для малыша в комплекте найдется:

• подгузники Pampers Premium care mini, 3-6 кг — 1 уп. /22 шт. ;

• влажные салфетки с рождения GOON — 1 уп. /70 шт. ;

• гель для подмывания малыша с Д-пантенолом «Наша мама», 300 мл;

• детские одноразовые пеленки «Наша мама» 60х60 см — 1 уп. /5 шт. ;

• присыпка «Наша мама», 100 г;

• крем под подгузник «Наша мама», 100 мл;

• ватные палочки с ограничителем 0+ «Наша мама» — 1 уп. /50 шт. ;

• ватные диски;

• маникюрные ножнички, с рождения.

Наполнение сумки для мамы в этом наборе кажется более продуманным. Здесь есть то, что может понадобиться во время родов (вода, резиновые тапочки) и в первые 2 дня после рождения ребенка (послеродовые прокладки и штанишки, одноразовые сиденья на унитаз, влажная туалетная бумага). Такой набор позволит продержаться до тех пор, пока родственники не принесут то, что понадобится маме по индивидуальному запросу. Можно рекомендовать его купить или заказать в экстренном случае, когда рожать уже на днях, а ничего еще не собрано. В части детского наполнения требуется доработка: не хватает минимального набора одежды для новорожденного и есть несколько позиций, которые можно убрать без потери качества.

Коробка для новорожденного

Present Box Choupette

Набор от бренда Choupette — это подарочная упаковка, внутри которой есть то, что понадобится младенцу в роддоме и в первые недели после выписки. Кроме того, здесь найдутся кремы для мамы: от растрескавшихся сосков, для уменьшения растяжек и даже пакеты для хранения грудного молока.

Одежда 62 размера:

• комбинезон,

• боди,

• ползунки,

• распашонка,

• чепчики (2 шт.),

• пеленка.

Набор по уходу за ребенком:

• подгузники Merries — одной из самых надежных дышащих марок японских подгузников против опрелостей;

• бальзам для кожи Glysolid — гипоаллергенный бальзам для детской кожи;

• гель для подмывания младенцев Lubby — не содержит жестких поверхностно-активных веществ, парабенов, синтетических красителей, сбалансирован по кислотно-щелочному показателю;

• молочко с маслами для купания новорожденных Safe All — специальное успокаивающее детское средство для ванны;

• крем-спрей под подгузник «Мир детства» — для ухода за кожей ягодиц. Предупреждает появление покраснений и раздражения на коже;

• бутылочка MEPSI с антиколиковой системой в виде антивакуумного клапана у основания соски и насадкой «медленный поток»;

• крем для младенцев Bubchen — крем под подгузник, снимающий раздражения и покраснения кожи;

• соска-пустышка NUK с симметричной ортодонтической формой. Пустышка адаптируется под ротовую полость младенца, как это делает сосок материнской груди во время кормления;

• заживляющий крем Lansinoh для быстрого заживления ран на сосках.

Помощь маме:

• крем от растяжек MommyCare — подходит для заботы о теле в послеродовой период, но можно применять и во время беременности.

• пакеты «Мир детства» для хранения грудного молока — удобная вещь, если маме нужно отлучиться и оставить младенцу запас своего молока;

• книга от педиатра Аннамамма «Как сохранить здоровье ребенка?»

Набор подходит для подарка будущей маме. Он упакован в красивую коробку и содержит 14 полезных предметов, которые позволят родителям не покупать в первый месяц (а то и больше) средства по уходу за младенцами. Стоимость набора — 3500 рублей. Отдельно будущую мать может порадовать книга по уходу за ребенком: в роддоме это крайне полезное чтение, но и до родов с ней нужно ознакомиться. Недостающие предметы в роддом мама сможет выбрать и дозаказать на сайте.

Готовая сумка от «Пора в роддом»

Большой плюс этого сайта в том, что будущая мама сама может собрать нужный ей набор, положив в корзину все необходимое. Однако и готовые наборы на 28, 44, 45 и 49 позиций в прозрачном пластиковом чехле заслуживают внимания.

Средний по цене набор за 3150 рублей содержит:

• урологические прокладки для рожениц Hartmann Molimed Premium midi (14 шт.);

• сетчатые шортики для фиксации прокладок, Molipants Comfort (размер на выбор M, L, XL) — 3 шт. ;

• влажная туалетная бумага Клинекс (42 шт.) — одна упаковка;

• детское мыло «Наша мама» (100 гр.) — 1 шт. ;

• мыльница — 1 шт. ;

• бумажное полотенце — 1 рулон;

• папка для документов — 1 шт. ;

• бахилы, 2 пары;

• тапочки моющиеся — одна пара;

• вода питьевая негазированная детская, ФрутоНяня — 330 мл;

• станок одноразовый, Gillette Satin Care Simply Venus — 1 шт. ;

• влажная туалетная бумага, Mon Rulon, 20 шт. — 1 упаковка;

• носовые платочки, Kleenex (10 шт.) — 1 уп. ;

• пакет целлофановый для одежды — 3 шт. ;

• пакет для вещей в предродовую палату — 1 шт. ;

• микс из подгузников Merries, Moony, Goon, Libero, Huggies, Pampers (30 разных подгузников) или 1 упаковка — на выбор;

• детские влажные салфетки для чувствительной кожи, Bel Baby wipes, 60 шт. — 1 уп. ;

• пенка-шампунь от макушки до пяток, Johnson's baby, 500 мл — 1 шт. ;

• защитный крем под подгузник Johnson's baby 50 мл — 1 шт. ;

• детские впитывающие пелёнки Hartmann (60х60 см) — 3 шт. ;

• набор для записей — ручка и блокнот;

• пакеты для мусора с завязками — 5 шт. ;

• комплект прозрачных сумок в роддом — одна большая и две средние — цвет на выбор;

• чехол для сумки в роддом — цвет на выбор.

Минимальный по цене из представленных на сайте наборов не содержит ничего лишнего. Здесь есть то, о чем в последний момент можно просто забыть: например, файлик для документов, пакеты для мусора или ручка и блокнот. Конечно, если готовить все заранее и по списку, есть шанс купить все это самостоятельно. Но если роды начинаются внезапно, а магазины поблизости закрыты, приятно, что кто-то другой уже подумал о том, где хранить мыло в роддоме или куда выбрасывать мусор. Прозрачная пластиковая упаковка — признак того, что создатели набора сталкивались с реалиями российских роддомов, где почему-то все еще продолжают требовать, чтобы вещи в родильное отделение передавались не в сумках, а в пакетах.

Сумка в роддом от «Олант»

В стандартный набор, который предлагает роженицам магазин, входят:

• пеленки одноразовые — 5 шт. ;

• стерильные прокладки SAMU HARTMANN — 10 шт. ;

• трусики одноразовые в роддом Molipants HARTMANN (необходимо в комментарии указать размер M, L или XL) — 3 шт. ;

• вкладыши в бюстгальтер Pigeon — 30 шт. ;

• крем для сосков Purelan, 7 г;

• мыло кусковое BabyCoccole, 125 г;

• влажные салфетки с календулой LOVULAR;

• влажные салфетки для груди LOVULAR;

• одноразовые маски LATIO.

Стоимость набора — 1875 рублей, и он явно требует дополнительных покупок как для новорожденного, так и для мамы. Многих полезных вещей тут нет. Несомненную пользу в наборе представляют одноразовые послеродовые трусы, которые нужны всем недавно родившим женщинам, родовые прокладки и крем Purelan, который часто рекомендуют при трещинах сосков.

Сумка в роддом от ФЭСТ

У этого набора есть преимущество — медицинские халаты и белье, которое в него входит, стерильно.

В составе набора:

• маска трёхслойная одноразовая — 3 шт. ;

• набор белья мед. П5/прокладки/ №10 — 1 шт. ;

• набор белья мед. /прокладка д/груди/П24 №24 — 1 шт. ;

• набор белья мед. П4/прокладки/ №10 — 1 шт. ;

• пеленки впитывающие 60х60 №5 — 1 шт. ;

• влажные салфетки для интимной гигиены №12 — 4 шт. ;

• трусы для фиксации прокладок — 1 шт.

Самое большое достоинство набора — сумка, которой можно пользоваться после рождения ребенка. Она разбирается и превращается в пеленальный коврик для младенца. Ее можно носить с собой везде: она вместительная и просторная. Если говорить о наборе, который в этой сумке находится изначально, он полностью ориентирован на послеродовой период. В нем есть одежда и предметы послередовой гигиены. Но докупать для мамы и малыша нужно будет много. Стоимость набора — от 2500 рублей.