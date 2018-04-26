Владивостокские таможенники уничтожили итальянский сыр 

Его попытались доставить в Россию через аэропорт.
Запрещенный к ввозу в Россию сыр итальянского происхождения изъяли владивостокские таможенники в аэропорту Владивостока. Посылку с санкционным товаром доставила в Россию из Южной Кореи компания-перевозчик.
Как выяснилось при таможенном досмотре, в посылке находились разнообразные продукты: чипсы, печенье, щербет, шоколад, шоколадные напитки, вафли, оливковое масло, мясо, а также сыр производства Италии, — страны, ввоз продуктов из которой в Россию запрещен. Кроме того, большинство товаров (12 кг) не были задекларированы.
Согласно постановлению правительства РФ санкционные товары подлежат незамедлительному изъятию и уничтожению. По решению Владивостокской таможни, запрещенный к ввозу сыр производства Италии впоследствии был уничтожен в комплексе по уничтожению биоотходов. В отношении получателя товара и таможенного представителя возбуждены дела об административном правонарушении.
Запрет на ввоз продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн, установлен постановлением правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года №778 «О мерах реализации указов президента Российской Федерации».
Постановлением правительства РФ от 31 июля 2015 г. №774 утверждены правила уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из этих стран. Ответственность за несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза влечет наложение административного штрафа на юридических лиц до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).
Инга Солодовник, пресс-секретарь Владивостокской таможни