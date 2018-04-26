Владивостокские таможенники уничтожили итальянский сыр

Его попытались доставить в Россию через аэропорт.

Запрещенный к ввозу в Россию сыр итальянского происхождения изъяли владивостокские таможенники в аэропорту Владивостока. Посылку с санкционным товаром доставила в Россию из Южной Кореи компания-перевозчик.

Как выяснилось при таможенном досмотре, в посылке находились разнообразные продукты: чипсы, печенье, щербет, шоколад, шоколадные напитки, вафли, оливковое масло, мясо, а также сыр производства Италии, — страны, ввоз продуктов из которой в Россию запрещен. Кроме того, большинство товаров (12 кг) не были задекларированы.

Согласно постановлению правительства РФ санкционные товары подлежат незамедлительному изъятию и уничтожению. По решению Владивостокской таможни, запрещенный к ввозу сыр производства Италии впоследствии был уничтожен в комплексе по уничтожению биоотходов. В отношении получателя товара и таможенного представителя возбуждены дела об административном правонарушении.

Запрет на ввоз продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза , Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн, установлен постановлением правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года №778 «О мерах реализации указов президента Российской Федерации».

Постановлением правительства РФ от 31 июля 2015 г. №774 утверждены правила уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из этих стран. Ответственность за несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза влечет наложение административного штрафа на юридических лиц до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).

Инга Солодовник, пресс-секретарь Владивостокской таможни