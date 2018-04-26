«Иркутскость» и белый стих: новый бренд Иркутска возмутил горожан

Пока Россия ждет решения по туристическому бренду страны, Иркутск со своим новым имиджем уже ознакомился. Хотя жители города признаются, что лучше бы оставались в неведении.

Московские разработчики сочинили для Иркутска белый стих и создали новый бренд города за 1 миллион 300 тыс. рублей.

Своего бренда у Иркутска никогда не было, поэтому событие для присутствующих на презентации казалось историческим.

По сообщению baikal.mk.ru, в тендере по созданию бренда для Иркутска победила московская студия «Инстид» в августе прошлого года. Тендер состоял из одного участника, поэтому долго выбирать не пришлось.

Разработчики поясняют, они попытались отразить Иркутск будущего.

На презентации проекта были представлены несколько смысловых понятий, которые были использованы в создании стиля города: Байкал = без берегов, декабристы = воля, деревянное зодчество = столица, наличник = расширение пространства, авиация = отрыв от земли, бабр = независимость мышления, электричество = заряд, сейсмичность = устойчивость, граница = самодостаточность, зэки и ссыльные = твердость, купцы = героические предприятия.

Иркутск теперь рассматривается как «Заряд. Подъем. Переворот.». Спросите, почему? Александр Гранд, генеральный директор компании «Инстид» легко объясняет:

«Идея заряда, скорее всего, пришла в голову разработчикам, когда они узнали, что в Иркутске самое дешевое электричество в мире. «Подъем» означает волевое усилие, которое должен сделать Иркутск, чтобы поменяться. «Переворот» — это когда приезжаешь на Байкал или в Непал и оказываешься в этом космосе. И меняешься!, » — рассказывает Александр Гранд.

Белый стих

В рамках презентации бренда зрителям был представлен белый стих, который призван отразить истинный дух Иркутска и повлиять на позиционирование города во всем мире.

Белый стих

Я — граница, я точка отсчета. Врубайся! Космос на проводе. Здесь нет маршрутов и расписаний. Иркутск заряжен. Акция. Активация. Активизация. Все мои частицы работают на максимальной мощности. Электричество через край из каждой клетки на волю. Я на солнце. Я вижу землю. Я вижу себя в большом мире. Я — стихия. Я без берегов. Я заряжен. Город дерзких идей, прорывов, открытий, лопающихся проводов, айсбергов, фейерверков и ярости. Город карнавала, летающих машин и самолетов. Мы — звезды. Быть, а не казаться. Бить, а не касаться. Доступный, новый простой авангард. Всегда в движении, резкий, живой. Здесь зона эксперимента, чудес. Граница без границ и без ограничений. Вне координат, измерений, правил и мнений. Включайся!

Логотип Иркутска

Слово «ИРРРРРРРРКУТСК», раскрашенное в салатовый цвет, появилось на экране незаметно для зрителя, который воспринял это как шутку. Но после пояснений представителей «Инстид», что в Иркутске уместны и любые синтетические цвета, и строгие линии, и четкие геометрические формы, и натуральные материалы, всё стало ясно: теперь это логотип города.

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Дизайнер Сергей Клещев подытожил, кислотно-зеленый — цвет города. PragmaticaRegular — главный шрифт, RebelFont — дополнительный, разработанный самим Клещевым.

Сергей Клещев, дизайнер

Лучше всего областному центру подойдут строгий, чёткий шрифт без лишних завитков, буквы можно располагать хоть по кругу, хоть задом наперёд — абсолютные геометрические формы, натуральные материалы. А также — синтетические, даже электрические цвета: красный, синий, зелёный. Ну, и пара нейтральных: чёрный, белый. Простой доступный авангард.

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Иркутяне назвали новый цвет города цветом китайских кроссовок, а также добавили, что буддь они сами туристами, в Иркутск не поехали бы никогда.

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Власти города отмечают, что работа над брендом будет продолжаться, и далеко не все идеи, предложенные москвичами, будут приняты.