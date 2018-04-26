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Иркутян просят высказать своё мнение о бренде города
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Иркутян просят высказать своё мнение о бренде города 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Администрация Иркутска просит жителей высказать своё мнение о том бренде города, который разработала для областного центра московская компания, а также выразить своё видение того, как Иркутск можно презентовать туристам. С материалами разработчиков можно ознакомиться здесь.
В администрации считают, что московские специалисты проделали большую работу по поиску идентичности города, но её необходимо продолжить с учётом мнения жителей. Для этого всем желающим предлагают поучаствовать в онлайн-голосовании, которое продлится до 15 мая. Высказаться можно здесь.
Результаты голосования будут обсуждать на Общественном совете в коворкинг-центре «Точка кипения» 22 мая.
Напомним, концепцию бренда и визуального оформления города начали искать в сентябре 2017 года. Разработчики провели целое исследование. Результат, который они представили в апреле, вызвал неоднозначную реакцию общественности.
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