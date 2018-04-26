Гипертонус матки — реальный диагноз или миф?

СодержаниеЧеловек, который ищет проблемыГипертонус или нормальное состояние?Тонус матки: стимул подготовки к родам или причина патологий?

Боли внизу живота, «каменение» матки, чувство тяжести — все это симптомы гипертонуса матки. Порой и симптомов нет, а наличие гипертонуса диагностируют по результатам УЗИ. И практически все наши женщины, выносившие хотя бы одного ребенка, знают о наличии такой угрозы вынашиванию, а также о том, что для ее предотвращения нужны препараты магния, Но-Шпа и Гинипрал.

Однако гинекологи зарубежных клиник отчего-то не спешат назначать препараты при напряженных мышцах маточной стенки, а на вопросы об угрозе из-за тонуса изумленно вскидывают брови. И результаты успешных беременностей у иностранок, проживших 9 месяцев без магния и папаверина, совсем не хуже. Так где же правда? MedAboutMe рассказывает, что такое гипертонус матки и надо ли его лечить.

Человек, который ищет проблемы

Существует старая шутка об акушерах-гинекологах: это люди, которые ищут проблемы там, где остальные ищут счастье. И в самом деле, полные надежд будущие мамы изначально не склонны рассматривать свое состояние как болезнь, если их специально этому не учить. Во многих случаях диагностика и настойчивые рекомендации акушеров-гинекологов спасают и здоровье, и жизнь мам и малышей. Но порой врачебные инструкции настолько избыточны, что беременные женщины боятся вредоносного влияния абсолютно всего.

Нередко диагностика угрожающего выкидыша проводится на основе трех распространенных критериев: гипертонуса, выявленного на УЗИ, болезненных, тянущих ощущений внизу живота и кровянистых выделениях. Что чаще всего скрывается за этой симптоматикой?

Гипертонус или нормальное состояние?

Как таковое, понятие гипертонуса в акушерстве присутствует только как редкое состояние матки в родах. А распространенный у наших беременных «гипертонус» — термин, возникший в кабинетах ультразвукового исследования. Специалисты широкого профиля порой не вполне понимали естественные различия в особенностях тканей органов малого таза. Почему так происходило?

Сама матка — орган, состоящий из мышечной ткани, и, как любые другие, мышцы матки должны находиться в определенном, умеренном тонусе. Полностью расслабленная мышечная ткань или сокращенная до спазма — признак патологии. Локальные сокращения — не гипертонус, и повышенный тонус тканей также им не является. Это реакция матки на новый вид деятельности. Настоящий гипертонус матки проявляется сильными, интенсивными сокращениями и выраженной болью, и для его диагностики в УЗИ необходимости нет.

Приходить в состояние повышенного тонуса матка может как во время вынашивания, так и безотносительно беременности. Важно понимать, почему это происходит, и относится ли это к норме. Вне гестации «гипертонус» также может появляться, например:

при нервном напряжении, эмоциональном стрессе, сильных переживаниях, сопровождающихся выбросом адреналина в кровь, матка, как и все мышечные ткани, может сокращаться на фоне тонуса; такие же сокращения сопровождают предменструальный период: матка приходит в состояние повышенного тонуса, ощущения сокращений могут быть и днем, и ночью (сопровождаясь романтическими снами), и это нормально; воспалительные процессы в органах малого таза — также нередкая причина повышенного тонуса матки и т. д.

Ну а после зачатия тонус может быть как естественным, так и ложным.

Под ложным тонусом понимают ошибки заключения УЗИ, в которых не учитывается, что задняя стенка матки имеет более активное кровообращение, и поэтому она толще, что ошибочно воспринимается как маркер локального тонуса. На самом деле это — естественное состояние органа.

Имплантация эмбриона — естественная причина тонуса, и такой тонус надо приветствовать. На любое внедрение в собственные ткани наш организм отвечает определенными биохимическими реакциями, когда граница соприкосновения воспаляется. Кровообращение в таком месте усиливается, подаются важные вещества для борьбы с инородным телом. А в случае с имплантацией эмбриона, наоборот, и организм матери, и эмбрион вырабатывают особые компоненты, помогающие лучшему приживлению будущего ребенка. На УЗИ это выглядит как локальная отечность места прикрепления эмбриона, а особенно чувствительные мамы могут ощущать незначительное напряжение матки. Все это нередко определяют как «гипертонус» и начинают «лечить» и «сохранять», хотя это совершенно ненужные процедуры.

Комментарий экспертаКарл Броницки, врач-гинеколог, клиника Каса Гранде, Аризона, США Несмотря на то, что сам диагноз в российском понимании в США отсутствует, мои пациентки из России меня спрашивают про гипертонус при первом же визите по поводу беременности. Это удивительное явление, с их слов, регистрируется врачами и требует обязательного лечения. Что я им рассказываю?

Во-первых, увидеть повышенный тонус матки во время ультразвукового исследования в первом триместре практически невозможно. Когда его можно увидеть на ранних сроках, значит, женщина уже в патологических родах или на их грани, и УЗИ бессмысленно. Но это крайне, крайне редкие ситуации. Во-вторых, при интравагинальном ультразвуковом исследовании датчик может раздражать шейку матки, а при внешнем — давить на стенку матки, что нередко вызывает сокращения матки, и это совсем не патология, а нормальная физиологическая реакция здоровой женщины. Чем больше срок беременности, тем чаще матка может сокращаться в таком случае, причем как целиком, так и частями. Это вполне благоприятный для будущих мам фактор, показывающий, что они активно готовятся к родам. В-третьих, и матка, и весь женский организм с началом беременности оказываются в совершенно новом, ином состоянии, и реакция на зарождение новой жизни внутри может быть разнообразной. Нервные импульсы, идущие от органов малого таза к поясничному отделу позвоночника, вызывают его перенапряжение, перенасыщение, что может проявляться в различных ощущениях: покалывающих, тянущих, ноющих болях в пояснице, внизу живота в состоянии покоя или при движениях.

Если боль не нарастает, не сопровождается схватками, не регулярная, нет усиливающихся кровянистых выделений, то все это является нормой и не требует никакого лечения, абсолютно. Нет «гипертонуса» в вашем понимании, есть нормальная реакция тела на беременность. Стоит учиться расслабляться в ответ на боль, и это все рекомендации, которые получают мои пациентки.

С началом второго триместра матка приходит в состояние повышенной сократительности: можно начинать ощущать «каменение», первые легкие «схватки», и это тоже норма. Чем ближе к родам — тем больше и чаще таких сокращений будет ощущать будущая мама. Мышечные ткани матки тренируются перед финальными схватками и потугами целых два триместра, и мешать им в этом различными препаратами — значит, входить в роды с неподготовленным для долгой и трудной работы органом, что в большинстве случаев заканчивается «слабостью родовой деятельности». Такие сокращения — нормальная реакция беременной матки с растущей чувствительностью: она может отвечать сокращениями («тонусом») на прикосновения к животу снаружи и изнутри при поворотах и пинках малыша, на обследование, на стимуляцию сосков и т. д. Все это — норма, если матка приходит в тонус время от времени, не «по расписанию», ощущения не нарастают, не укладываются в некую схему и не сопровождаются дополнительными тревожными симптомами.

Тонус матки: стимул подготовки к родам или причина патологий? Личный опытЖанна, 28 лет, Германия

На учет я в ЖК я вставала еще в России, и в 11 недель услышала про диагноз «гипертонус» и назначения. Как сейчас помню: надо пить Метацин, Но-шпу горстями, постоянно вставлять кое-куда папавериновые свечи и делать уколы прогестерона. Но так получилось, что через 3 дня я уже ехала в Германию к мужу и не успевала ни купить лекарства, ни начать их пить. Естественно, в большой тревоге я попросила мужа заранее найти мне гинеколога и помчалась к нему сразу по приезду рассказывать о своей страшной угрозе.

В ответ врач мне прочитал целую лекцию о развитии беременности. Оказывается, такого диагноза, как «гипертонус матки в беременность», у них нет, а есть гипертонус в родах, когда матка приходит в состояние полного спазма в ответ на стимуляцию. А то, что у меня — нормально.

Я врачу, конечно, не поверила. У нас практически каждая с гипертонусом, и все сохраняют беременности, а она меня хочет бросить на произвол судьбы, и выживай, малыш, как хочешь? Что я только не передумала, и что врач неопытная, и лечить не хочет… А потом как-то успокоилась. Роль сыграло еще и то, что без рецепта купить что-то было невозможно, а лекарств у меня с собой не было.

И как-то спустя 3-4 недели все это оказалось правдой. Оказывается, это действительно не диагноз, и лечить там нечего. Мой врач в России объяснял, что матка — как резиновая груша, которая растягивается по мере роста плода, а плацента — как заплатка на нем. И если матка перерастягивается в тонусе, то «заплатка» может оторваться. Я все это рассказала немецкому гинекологу, а она подняла так брови и сказала, что плацента-то тоже растет, и даже активнее, чем плод. Поэтому к моменту, когда ваша «груша» растянулась, «заплатка» стала еще больше. Она же не останется к родам того же размера, как в 12 недель, о чем вы волнуетесь? Плюс матка усиленно во время беременности снабжается кровью, значит, она более плотная и упругая, а на моем сроке это больше чувствуют, потому что срабатывает эффект новизны ощущений…

Еще один важный совет, за который я была очень благодарна врачу в родах, был «как реагировать на этот „тонус“. Мудрая природа помогает нам с самого начала тренировать умение расслабляться в ответ на „каменение“ живота. Вот эти тянущие ощущения помогают учиться расслаблять все-все мышцы, и живота, и лица, и плеч, и шеи, и учиться медленно дышать животом. И боль, и каменение проходят.

В итоге через месяц тренировок на расслабление мой страшный „гипертонус“ проходил за пару вдохов-выдохов. А к родам я научилась совсем неосознанно, рефлекторно расслабляться на схватках, и в итоге напрягалась только на потугах, что было важно — у меня сильная близорукость. Кстати, из-за нее мне в России окулист велел исключить потужной период в родах (то есть, рожать только через кесарево), а тут даже с моей степенью миопии (-11) мамочек обучают расслабляться и спокойно родоразрешают естественным методом. И все благодаря тренировке на „гипертонусе“ вместо кучи лекарств.

Личный опытАнастасия, Москва

Я считаю, что гипертонус беременных опасен гипоксией и задержкой развития плода. И мы с сыном — тому подтверждение.

У меня беременность началась с ощущения сжатого кулака в животе. Боли не было, скорее неудобство, и настораживало, что-то не так, не нормально. Пожаловалась близким подругам, у них обеих уже были старшие дети. Вот такого у них никогда не было, но заподозрили беременность. Купила тест, проверила и пошла становиться на учет. Не помню, назначали что-то или нет, но что это не норма, подтвердили. В середине беременности отправили на сохранение с гипертонусом. В карте было „17-18 недель“. Там мне в первый раз сделали УЗИ, в карте появилась первая запись про гипоксию плода. В тот же день вечером было первое шевеление, получается, 20 недель. В больнице лежала около месяца, недели 4. Особо ничего не делали, один раз какую-то капельницу, пару уколов магнезии, какие-то витамины, в основном постельный режим. Там же в одной палате со мной лежала девушка, тоже легла с гипертонусом. Работала санитаркой в детской больнице, подняла ведро с замоченными пеленками. Кровотечений ни у нее, ни у меня не было.

У нас нарушение внутриутробного развития + родовая травма + немножко генетический фактор. Последствия — очень серьезная неврологическая патология. Еще на МРТ с ангиографией видно ассиметрию сосудов мозга. Это явно внутриутробное.

Что-то было вызвано небольшими проблемами с щитовидкой, анемией на третьем триместре, фолиевой кислотой, про которую тогда еще так не знали. Но что-то — последствия гипоксии и сочетание.

Насколько я поняла, у нас просто разные подходы в лечении и ведении беременности. Наша медицина старается все предотвратить. Зарубежные врачи действуют по принципу „тушения пожара“. Будет проблема, вот тогда и будем ее решать. „Вот когда ограбят, тогда и приходите“. Какая схема работает лучше — это уже другой вопрос.

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