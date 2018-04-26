Синдром отложенной жизни: что это?

Как случается, что вместо реальной жизни мы питаемся ожиданиями будущего счастья? Привычка воспринимать жизнь как ожидание чего-то лучшего, настоящего, действительно нужного может сформироваться по разным причинам. От нас требуется не только осознание и понимание, но и умение избежать той ситуации, когда от жизни останется только ожидание. И ничего больше.

«Синдром отложенной жизни»: симптомы и диагностика

Как понять, что вы страдаете синдромом отложенной жизни? Нередко он маскируется под «мечтательность», «планирование», «ожидание подходящего момента». Давайте проведем быстрый тест. Начните наблюдать за собой сегодня. Вот вы находитесь на работе, дома или сидите в парке, читая статью. На минуту отвлекитесь и переберите в голове планы, которые остались на сегодня. Если вы зашли в Интернет перед сном, мысленно прокрутите в голове завтрашний день. И задайте себе несколько вопросов.

Какие дела повлияют на мою жизнь, изменят ее?

От каких дел зависят карьера, личное счастье, заработок? Если вы включили в свой план занятия, которые в дальнейшем изменят вашу жизнь, значит, вы делаете ставки на будущее, но живете настоящим. Вы стремитесь изменить что-то в настоящий момент. К таким делам могут относиться обучение новой программе, чтение полезных книг, составление и отправка резюме для поиска работы, изучение английского, свидание с любимым человеком, работа над своей спортивной формой. Все вышеперечисленное — инвестиции. Они работают, если вы понимаете, что делаете и для чего.

А вот если в планах только дела, никак не влияющие на качество вашей дальнейшей жизни, например просмотр сериалов, пассивный отдых, скроллинг ленты новостей, — у вас один из симптомов. Его нужно иметь в виду.

Какие дела принесут мне удовольствие?

Если в ваших планах есть место для событий, которые потенциально принесут удовольствие, например для прогулок, встреч, занятий спортом, значит, вы находите возможности радоваться происходящему уже сейчас. Если же ваш день сер и скучен, а вы ждете, пока наступят выходные/отпуск/пенсия, для того чтобы заняться чем-то по-настоящему приятным, ставьте галочку — у вас один из симптомов «жизни на потом». Его можно устранить, если вы вспомните, что в жизни есть не только череда обязанностей, но и время на удовольствия.

Что бы я поменял (-а) в планах?

Как много вы хотите изменить в сегодняшнем или завтрашнем дне? Если процент невелик и вас все устраивает, значит, на данном этапе синдром отложенной жизни не просматривается. Если же вы хотите поменять все — жить в другом месте, общаться с другими людьми, работать на другой работе, и все это только мираж и никак не предвидится в ближайшее время, — вы страдаете синдромом отложенной жизни: ждете какого-то момента, который все превратит в сказку. При этом ваша реальность не соответствует представлениям о подлинном счастье.

А что, если этот миг не наступит? Ведь с ним связаны не ваши усилия, а ожидание фортуны или какого-то события, которое зависит от других людей. Связывание качества жизни с неведомым случаем — большой риск. Он никогда не будет оправдан.

Причины синдрома: откуда он берется?

Все мы родом из детства. Помните родительские обещания о том, что все хорошее наступит, когда мы выучим уроки, поступим в университет, найдем работу, выйдем замуж? И тогда-то начнется веселье. Они хотели мотивировать нас на организацию собственной жизни, а получилось, что развили привычку ждать у моря погоды.

Тут важно не путать одно с другим. Одно «после» — это мотивация, которая реально влияет на жизнь, инвестиция и правильное понимание успеха.

Другое «после» — смирение в ожидании феерии, которую мы сами себе придумали. Ощущение, что вот-вот закончатся дела и вы расслабитесь (для карьеристов), построите карьеру (для тех, кто посвятил себя семье), уедете на необитаемый остров (для тех, кто устал от контактов, сделок, вечеринок, общения), — это только ощущение. Время идет, а ваше «прекрасное далеко» — по-прежнему на почтительном расстоянии. И в настоящем дне вы не делаете ни шага для того, чтобы осуществить мечты о «потом». А от этого шага зависит многое.

5 типов синдрома и его устранение

Изменить жизнь к лучшему поможет диагностика вашего типа проблем. Итак, почему вы не наслаждаетесь моментом, работой, отдыхом и не находите радость в настоящем? Есть 5 вариантов.

Вы преследуете цель

Вы трудоголик и мотивированный человек. Или вы — спортсмен, который должен пробежать марафон лучше других. Или композитор: пишете музыку и предвкушаете мировой успех. Если вы одержимы идеей, то сон, личная жизнь, уход за собой постоянно ожидают в очереди. Цель стала для вас единственным пристанищем, она забрала всю энергию, поглотила все время.

С одной стороны, это хорошо. Вы добьетесь успеха, и он будет ошеломительным. С другой стороны, помните о том, что сон откладывать нельзя, иначе ваши нервные клетки совершат массовое самоубийство. И потом вас накроет синдром хронической усталости. А он беспощаден.

Еще нельзя откладывать общение с родными и семьей — потом вы можете не успеть восполнить нажитую пустоту. И нельзя забывать о здоровье. Это невосполнимый ресурс, его не вернешь. В остальном, как говорится, карты в руки.

Ваша задача — оставаться таким же целеустремленным, но без фанатизма. Он до добра не доведет. Найдите в своем графике несколько часов на то, чтобы посетить врача, позвонить родителям и поговорить по душам с любимыми людьми. Тогда вы поймаете удачу за хвост, не оставшись в гордом одиночестве с ворохом болезней.

Вы не привыкли отдыхать

Возможно, вас так воспитали, что жизнь — штука тяжелая. Вы привыкли быть серьезным человеком, играете во взрослого без остановки. Для вас отдых — это редкость и серьезная награда. Таким людям сложно расслабиться посреди дня. Они ждут заслуженного отпуска и отмашки. С таким подходом вы сможете заполучить синдром хронической усталости в комплекте с депрессией. Начните постепенно менять свою позицию. Нет ничего страшного в том, что в вашей жизни появится место для перерывов, массажа, отдыха с друзьями.

Возможно, вы тревожитесь от того, что после расслабления вам сложно войти в рабочий ритм? Но вас и не заставляют уходить в загул на две недели. Если тревога не настроить себя на рабочий лад велика, возьмите блокнот или лист бумаги — он может быть даже формата A4. Впишите в график своих дел хотя бы одно занятие, которое принесет вам радость на ближайшую неделю. Вы убедитесь сразу, что после отдыха желание работать может только возрасти. Посмотрите на список дел, его всегда можно скорректировать так, как это удобно. Ведь, в конце концов, продюсер собственной жизни — это вы. И никто больше.

Вы бежите от чего-то Вам не кажется странным, что для одних дел в вашем графике есть место, а другие ожидают своего часа в прихожей? Расписание некорректное? Что с ним не так? А может, вы скрываетесь от какого-то события, к которому не готовы на самом деле? Оно вам кажется полезным, важным и социально значимым, вот только ненужным или страшным.

Взгляните на дела, которые вы всегда откладываете на неопределенное будущее. Родить детей? Построить карьеру? Похудеть? А что, если этого никогда не случится? Неприятно? Так эти события и не происходят. И вы продолжаете жить по устоявшейся схеме. Как говорят психологи, если у вас чего-то нет, вы просто боитесь и не хотите впустить это нечто на свою территорию.

Как быть, если хочется перемен, а все подвижки вы откладываете на завтра? Для начала нужно понять, где таится страх. Если самостоятельно справиться сложно — обратитесь к профессиональному психологу. Ему можно довериться. Так вы докопаетесь до истины и поймете, почему не стремитесь обрести счастье уже сейчас.

Вы ориентируетесь на кого-то другого

Обратите внимание, как у нас появляются мечты. Их подкладывают в голову еще с детства. Принцы, кареты, сказки. Мы выросли, а положение дел не изменилось. Вы можете отлично проводить время, делать некоторые успехи в той или иной области, но постоянно мечтать о чем-то другом. О жизни на Гоа, яхте, несметных богатствах, об осиной талии. Все вокруг, начиная с рекламы и заканчивая кинематографом, рассказывает о том, чего положено хотеть, а чего не положено.

Самое интересное то, что смотрим мы все одно и то же, а результатов достигаем разных. Странно, правда? На самом деле все гораздо прозаичнее. Есть люди, которые действительно хотят жить на Гоа. Если так сошлись звезды, эти люди уже там проживают. Или оформляют загранпаспорт, чтобы в ближайшую неделю улететь «на юга».

Допустим, вы домохозяйка с двумя детьми, которая рассказывает о мечте стать юристом. Но вы не можете найти время на то, чтобы окончить университет и обеспечить себя работой. Это красивая маскировка. В глубине души вам некомфортно от того, что вы не в группе «успешных людей» и девушек «у руля». Сейчас отовсюду звучат призывы быть деятельным и оставить быт на совести домработницы. Вы внутренне согласны с этим, но то, что вам нужно на самом деле, — это домашние вечера и общение с детьми.

Те же отговорки у карьеристок, которые не готовы заниматься домашним очагом целые сутки. Мы все находимся в заложниках того, что «надо». Отсюда противоречие: живем мы как карьеристки, а всем говорим, что дом и очаг появятся как только, так сразу. Отсюда и ложный синдром: на самом деле мы уже живем так, как хотим. И об отложенном синдроме тут не идет речь. Просто мы придумали, что хотим быть другим человеком.

Вы боитесь совершить ошибку

Может быть, вы просто не даете себе смелость быть автономным? Вы привыкли думать, что после школы должен быть университет, потом свадьба, потом карьера, или наоборот. Словом, сначала первое, потом второе, и уж после компот. Подумайте, а что если расставить приоритеты в соответствии с собственными предпочтениями? Все люди разные. Вам не обязательно идти дорогой большинства и копировать родительский график. Расставьте приоритеты, выработайте свой способ жить. Его можно корректировать и менять по желанию.

Вы можете начинать утро с расслабления и заниматься в тренажерном зале по вечерам. А можете ходить на свидание не в выходные, а по понедельникам. Вокруг слишком много условностей. Зачем откладывать на завтра то, что вы хотите сделать сию секунду?