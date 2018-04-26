Приплыли, или 11 способов использования садового насоса в дачном быту

Садовый насос — важный агрегат в дачном быту, поскольку большинство проблем на участке связано либо с избытком, либо с недостатком воды. Последнее особенно актуально весной, когда паводок подтапливает подвалы, погреба, а порой и сам сад.

Приплыли!

Исходя из осоновых двух дачных потребностей — недостаток и избыток воды — выделяют две основные функции насосов:

подача чистой воды;

перекачка ненужной грязной воды.

Садовый насос — важный агрегат в дачном быту

Для их выполнения нужны разные типы оборудования, о которых мы вам и расскажем.

Насосы для водоснабжения участка

Сама вода из крана литься не будет, ей нужно давление. Вот это самое давление и создаст насос. Он поможет подать воду в водопроводную систему, поднять ее из колодца или скважины, полить участок, закачать в душевую бочку или любую другую емкость, перекачать отстоянную дождевую воду из хозяйственных бочек и совершить прочие манипуляции. Важно, чтобы она была чистой, без примесей, так как насосы для этих нужд не приемлют грязную жидкость, быстро приходят в негодность из-за этого. Итак, для всех вышеперечисленных нужд можно использовать три типа насосов:

Сама вода из крана литься не будет, ей нужно давление

1. Поверхностные насосы

Как видно из названия, эти насосы не нужно погружать в воду. Их устанавливают недалеко от места забора (скважины, колодца), а в воду опускается только шланг. В свою очередь, поверхностные насосы делятся на вихревые и центробежные, которые различаются по мощности и эффективности. Для стандартных дачных нужд вполне подойдет маломощный вихревый, в то время как для крупного хозяйства придется приобрести центробежный. Он гораздо мощнее и может работать не только с водой, но и с другими субстанциями. Чаще всего поверхностные насосы используют для организации полива участка, а также подачи воды в дачный домик для бытовых нужд.

Поверхностный насос Denzel GP600

У поверхностных насосов, конечно же, есть свои неоспоримые плюсы:

простота эксплуатации и доступность ремонта;

длительный срок эксплуатации;

не требуется герметизация двигателя.

И некоторые минусы у них тоже замечены:

высокий уровень шума;

вода может быть поднята с глубины 8 м, это максимум.

К поверхностым насосам можно отнести и насосные станции. Отличаются они большей мощностью, а также автономностью работы. Станция забирает воду из скважины или колодца (но и в этом случае действует ограничение — не ниже 8 м), по мере расходования ее уровень в резервуаре падает, срабатывает датчик, и насос сам включается. В этом и заключается автономность. Вам не нужно бегать по участку, следить за уровнем воды и одновременно присматривать за насосом, все произойдет само собой.

2. Погружные насосы

Погружные насосы позволяют выкачивать воду с большей глубины. Это могут быть колодезные или скважинные модели. Колодезные насосы, как правило, бывают вибрационного типа. С помощью такого устройства можно поднять воду с глубины, не превышающей 10-15 м. При этом не предъявляется высоких требований к чистоте воды и монтажу. Насос перед погружением привязывают крепкой веревкой.

Погружной насос высокого давления для колодца Denzel PH900, X-Pro Скважинные насосы работают и монтируются по тому же принципу, что и колодезные. Разница в том, что воду можно забирать с глубины около 40 м. В целом погружные насосы весьма популярны благодаря:

невысокой стоимости;

долговечности;

экономному потреблению электроэнергии;

малому риску перегрева;

отсутствию необходимости поднимать ведра и лейки (в случае с бочковым насосом).

Но и такие насосы не идеальны:

достаточно высокий уровень шума;

невысокий КПД;

колебания, создаваемые вибрацией, постепенно разрушают стенки источника (в случае, если источник — это колодец или скважина).

3. Бочковые насосы

Этот тип погружных насосов рассчитан на выкачивание воды из емкости. Поэтому они более компактны и мобильны. Используются чаще всего для полива огородов и цветников, а также деревьев и кустарников в саду. От своих «собратьев» бочковой насос отличается тем, что выключатель расположен непосредственно на крепежном кронштейне и тем, что в комплект входят насадки-распылители для различных вариантов орошения. Кстати, многие садоводы применяют бочковой насос не только для полива, но и для подкормки или же опрыскивания растений от вредителей.

Для полива сада из бочек используют специальные насосы

Откачка грязной воды

Грязной работой тоже нужно кому-то заниматься. Это может быть откачка воды из затопленного подвала, перекачка ее из пруда (с песком, тиной, листьями), полив огорода из пруда или специальной ямы, откачка воды из бассейна или фонтана. В любом из этих случаев вода будет с примесями. И здесь не обойтись без погружного дренажного насоса.

Для откачки грязной воды используют дренажные насосы

Данный тип насосов спроектирован с учетом повышенных нагрузок, длительной работы. В нем больше различной автоматики, например, защищающей от перегрева в случае холостой работы, если жидкость закончилась.

Погружные дренажные насосы: Denzel DP1100X и Denzel DP250

Дренажный насос способен перекачивать жидкость с твердыми частицами размером до 40 мм. Работать он может как полностью погруженным в воду, так и погруженным лишь наполовину. Что касается способа установки, то его можно либо подвесить аналогично вибрационному, либо поставить на специальную подставку на дно того места, откуда откачивается грязная вода.

Откачка нечистот

Если на даче есть канализация, то стоит задуматься о необходимости погружного дренажного фекального насоса. Он отличается от дренажного насоса для грязной воды тем, что способен перекачивать именно вязкие жидкости с большой степенью загрязненности. Многие фекальные насосы оснащены особым измельчителем, который не дает засориться шлангам и прочим элементам устройства. Их также можно использовать для перекачивания воды из заболоченного водоема.

Также существуют насосы для септиков

Организация принудительной канализационной системы — еще одна сфера, в которой фекальный насос незаменим. Если из-за особенности рельефа участка самотек невозможен или затруднен, тогда в систему монтируют насос, который будет обеспечивать подачу массы в септик или общую канализацию. 11 способов применения садовых насосов, которые мы упомянули в этой статье, относятся к самым распространенным. Но в любом случае, выбирая дачный насос, вам нужно, прежде всего, ориентироваться на то, какой функционал на него будет возложен именно на вашем участке. Это поможет найти верного помощника в садовых делах. А каким типом насоса пользуетесь вы и как часто прибегаете к его помощи на даче?