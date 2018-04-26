Ещё
Щедрое пожертвование в благотворительный фонд Шарлиз Терон! Кто его сделал?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Щедрое пожертвование в благотворительный фонд Шарлиз Терон! Кто его сделал? 

Peopletalk 52 минуты назад
Фото: Peopletalk
В 2007 году Шарлиз Терон (42) основала благотворительный фонд The Charlizе Theron Africa Outreach Project, который занимается профилактикой ВИЧ среди африканской молодёжи. «Фонд был моей мечтой сколько я себя помню, — признавалась актриса в интервью Variety. — Я была очень юна, когда СПИД проявился во всей своей уродливой сути. Люди умирали, мы не знали, как и почему. Было невероятно страшно».
Основная цель The Charlizе Theron Africa Outreach Project — «построить будущее, в котором все молодые люди имеют право на здоровую, продуктивную и свободную жизнь без ВИЧ», — написано на сайте организации.
Недавно щедрое пожертвование сделала в фонд Шарлиз сделала телеведущая Эллен Дедженерес (60). Терон выложила в Instagram фото с огромным чеком на 10 000 долларов. «Это случилось. Огромное спасибо шоу Эллен за этот невероятный подарок».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shhedroe-pozhertvovanie-v-blagotvoritelnyj-fond-sharliz-teron-kto-ego-sdelal/
Peopletalk: последние новости
Золотая вечеринка! Как Джиджи Хадид отметила день рождения? В своем стиле! Новое откровенное фото Ким Кардашьян Это ещё не все! Новые подробности измен Тристана Томпсона
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему18
Куда пропали бриллианты Зыкиной5
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда25
Как изменилась актриса Галина Польских15
Звезды, которых не пожалело время5
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
06:07
Куда пропали бриллианты Зыкиной
Звёзды
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение