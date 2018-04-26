Щедрое пожертвование в благотворительный фонд Шарлиз Терон! Кто его сделал?

В 2007 году Шарлиз Терон (42) основала благотворительный фонд The Charlizе Theron Africa Outreach Project, который занимается профилактикой ВИЧ среди африканской молодёжи. «Фонд был моей мечтой сколько я себя помню, — признавалась актриса в интервью Variety. — Я была очень юна, когда СПИД проявился во всей своей уродливой сути. Люди умирали, мы не знали, как и почему. Было невероятно страшно».

Основная цель The Charlizе Theron Africa Outreach Project — «построить будущее, в котором все молодые люди имеют право на здоровую, продуктивную и свободную жизнь без ВИЧ», — написано на сайте организации.

Недавно щедрое пожертвование сделала в фонд Шарлиз сделала телеведущая Эллен Дедженерес (60). Терон выложила в Instagram фото с огромным чеком на 10 000 долларов. «Это случилось. Огромное спасибо шоу Эллен за этот невероятный подарок».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shhedroe-pozhertvovanie-v-blagotvoritelnyj-fond-sharliz-teron-kto-ego-sdelal/