«Московская красавица»: как в 1988 году в СССР проходил первый конкурс красоты

В современной России, как и во всем мире, конкурсы красоты на протяжении многих лет являются популярными светскими мероприятиями. Сегодня, когда королев красоты выбирают практически по любому поводу, сложно себе представить, что в СССР конкурсов красоты в их современном понимании не существовало вовсе. Первый из них прошел тридцать лет назад в 1988 году.

С комсомольским задором

В Советском Союзе все начинания, которые, так или иначе, были связаны с переносом традиций западной культуры на отечественную почву, происходили с подачи комсомольцев. Инициатива проведения первого конкурса красоты в самый разгар перестройки родилась в стенах редакции газеты «Московский комсомолец» , которым в те годы, как и сегодня, руководил Павел Гусев . Идея проведения конкурса появилась в 1987 году, после того как газета решила вручить приз своей самой красивой читательнице. Фотоконкурс вызвал большой ажиотаж среди подписчиков газеты, и предложение проведения конкурса красоты возникло само собой. Правда, на проведение подобного мероприятия необходимо было одобрение властей. Как ни странно, но Московский горком Комсомола, который по своему статусу должен был беречь нравственность юных жительниц столицы, поддержал проведение конкурса красоты. Одним из главных политических «локомотивов», лоббировавшего проведение данного мероприятия в кабинетах власти стал Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко. «Добро» было получено, единственное конкурс рекомендовали назвать не по-западному «Мисс Москва», а по-русски — «Московская красавица». Оплачивала мероприятие комсомольская организация Москвы. Деньги на его проведение были выделены солидные.

Отборочный тур Выбирали красавиц, которые должны были участвовать в конкурсе на территории Парка имени М. А. Горького. Учитывая громадное общественное внимание уделяемое мероприятию, финал конкурса красоты решили провести во Дворце спорта в Лужниках, с прямой трансляцией по центральному телевидению. Председателем жюри стал один из самых популярных певцов СССР — Муслим Магомаев . Среди рядовых членов жюри можно отметить Анастасию Вертинскую , Марка Розовского, Михаила Задорного и других не менее уважаемых деятелей советской культуры. Вести мероприятие доверили Леониду Якубовичу . При этом самой большой проблемой стал выбор программы мероприятия, ведь как на самом деле проводятся данные конкурсы на Западе, в Советском Союзе никто не знал. Дошло до того, что директор конкурса Мария Парусникова, как она позже рассказывала в многочисленных интервью, за необходимой информацией отправилась в Библиотеку им. В. И. Ленина. Тем не менее, в итоге конкурс прошел не хуже, чем его зарубежные аналоги. Правда, организаторы конкурса, не подумав, допустили к участию в отборочном туре всех желающих, несмотря на их внешние данные, без проверки семейного положения и московской прописки. Впоследствии во время финала подобная беспечность породила множество недоразумений. По правилам мероприятия к участию в конкурсе должны были быть допущены только неженатые девушки с московской пропиской.

Финал конкурса

Из почти двух с половиной тысяч женщин заполнивших анкету, для финала было отобрано 36 претенденток. Девушки должны были выйти на сцену трижды: в купальниках, национальном костюме и вечернем платье. К сожалению, организаторы конкурса не знали, что купальники на подобных мероприятиях всем девушкам выдают одинаковые. В Москве 1988 года, каждая из финалисток выступала в своем собственном купальнике. Сцена буквально пестрела от различных расцветок и форм купальников от пуритански закрытых боди, до откровенных бикини. В итоги жюри выбрало шесть финалисток. Но, в этот момент неожиданно оказалось, что почти никто из них не может выиграть конкурс по причинам далеким от сути самого мероприятия.