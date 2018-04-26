О чем поведали белорусские лекала из «ателье» XII века

Трудно конкурировать модельерам даже на международном подиуме, если отдельные образцы белорусской одежды этнографы готовы накладывать на сохранившиеся лекала еще XII века. Именно национальный костюм стал ведущей темой VI международного форума «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества». Он пригласил в Могилев экспертов и культурологов из десяти стран, передает БЕЛТА.

Именно в изяществе традиционного костюма, по утверждению руководителя аналитической работы Министерства культуры Беларуси Василия Черника, «единой идеей объединены менталитет, уклад жизни и географические особенности страны». И к словам белорусского чиновника хочется добавить несокрушимый по логике афоризм Оскара Уайльда : «каждый должен быть произведением искусства или носить на себе произведение искусства». Это доказало и дефиле-демонстрация на форуме традиционных костюмов белорусских регионов.

А возвращаясь к тысячелетней истории моды, будет не лишним сказать о том, что женщины никогда не забывали о красоте и эстетике. Об этом говорят и сохранившиеся украшения, вышитые национальным орнаментом. По мнению авторитетного этнографа, сотрудника Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Марии Винниковой, «геометрический орнамент зародился еще во времена неолита или даже раньше, потому что именно такой орнамент можно увидеть на керамической посуде тех времен». Ну а сам костюм постепенно менялся. На этот процесс оказывали влияние как торговые и культурные связи с другими народами, так и развитие собственной экономики.

Естественно, что основным и традиционным материалом для белорусов был лен. К нему было особое отношение. По всей территории его называли «божьей свечой». На взгляд этнографов, белое льняное полотно ассоциировалось у людей с божьим светом и благодатью. Отсюда пошло и выражение: «родиться в сорочке».

Исследовательские работы ученых доказывают и практичность одежды высокого средневековья. Был, например, на ней в ту пору подвесной карман, который крепился к поясу. В культуре белорусов этот элемент наделялся не только магическими свойствами, но и выполнял эстетическую функцию.

Без пояса было просто грешно выйти даже за порог дома. «Мужчина мог выйти из дома босым, без головного убора, но без пояса — никогда», — не без улыбки комментировала модельный ряд минувших веков Мария Виникова. Если мужчина выходил в лес рубить дрова, то он затыкал за пояс топор, а женщина подвешивала на пояс ключи от сундука, «цурку» — приспособление для вязания снопов.

Кстати, сегодня на конференции будет заслушан доклад о национальной одежде народов России. При общем сходстве в покрое славянской одежды, в приемах украшения русский костюм имел свои особенности. Прежде всего, он представляет два основных типа — северный и южный. А в центральном регионе носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами и южнорусской одежды.

Особое внимание на форуме будет отведено знакомству с элементами китайских и азербайджанских традиционных нарядов, особенностями казахских свадебных одеяний и др. В программу входит и праздник народного творчества, на котором представлено фольклорное наследие Могилевской земли. Познакомят гостей и с традициями изготовления соломенных пауков — нематериального наследия региона, которое внесено в прошлом году в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Форум проводится в Могилеве раз в два года и зарекомендовал себя прочной площадкой для определения стратегий поддержки и развития традиционной культуры, обмена опытом работы, определения роли учреждений культуры в процессе трансляции духовных ценностей, поиска путей международного сотрудничества. В этом году участниками встречи стали представители Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана, Украины, Китая.