«Не уверен, что это сработает». Как выглядеть умнее на совещаниях 

Когда кто-то использует технический термин, попросите объяснить его присутствующим
Остановите выступающего и скажите: «Мне кажется, некоторые не понимают, что значит это слово. Не могли бы вы его для них объяснить?». Или «Мне кажется, мы можем понимать этот термин по-разному. Объясните, пожалуйста, в каком значении вы его используете». Таким образом, вы не только будете выглядеть, как человек, который хочет ввести всех в курс дела, но и сможете, наконец, понять, что же действительно значит этот технический термин.
Превращайте все в аббревиатуры
Если кто-то скажет «контактное лицо», превратите это слово в емкое «КЛ». Речь идет о «системе управления продукцией»? Превратите ее в «СУП».
Облепите свой ноутбук стикерами с заметками
У загруженного делами человека обязательно должно быть много стикеров на ноутбуке, верно? Что в этих заметках? Что означают все эти пункты и двойные подчеркивания? Разумеется одно: вы очень важный человек.
Пригласите на собрание тех, кого там быть не должно
Самый неловкий момент любого совещания — это когда кому-нибудь говорят, что его не должно было быть на собрании. Кстати, такой трюк можно провернуть с человеком, которого вы недолюбливаете. Когда все соберутся и начнется совещание, сразу же укажите на этого человека. Скажите ему, что он может идти, поскольку здесь никому не нужен. Так вы сразу же будете выглядеть в глазах окружающих важным человеком.
Добавьте к вашей презентации огромное бессмысленное приложение
Обычных слайдов недостаточно — у презентации должны быть громоздкие приложения, в которых указана совершенно ненужная и случайная информация. Благодаря им вы будете выглядеть как человек, который тщательно разобрался в теме выступления.
Скажите, что вы объединяете два вопроса
Когда вы слышите, как кто-то делает такой вывод, вы сразу же думаете, что этот человек умнее вас. О каких двух вопросах идет речь — неважно. Главное, что фраза звучит внушительно.
Используйте существительные вместо глаголов
Если вы не знаете, что сказать, возьмите глагол и превратите его в существительное.
Резко меняйте свое мнение
Никто не должен угадать, одобрите вы идею или нет. Ну, знаете, как это бывает с начальниками. Меняйте свое мнение непредсказуемым образом. Вас будут считать человеком-загадкой и с нетерпением ждать вашей реакции.
Говорите «это очевидно» о неочевидных вещах
Люди, которых ничто не удивляет, выглядят мудрыми не по годам. Покажите всем, что для вас такой исход событий был очевиден, ведь у вас гораздо больше опыта, чем у всех собравшихся.
В конце собрания поинтересуйтесь, пришлют ли итоги вашего собрания
Так вы будете выглядеть как человек, которого действительно интересует это совещание. А еще вы покажете, что цените свое время и не будете его тратить на самостоятельно подведение итогов.
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Иллюстрации: Сара Купер.
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