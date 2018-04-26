Кабаева объявила о пополнении и впервые показала малышей

Многочисленные фанаты пришли в совершеннейшее умиление от фотографии Кабаевой, на которой та позирует с двумя малышами. Девушка получила множество положительных отзывов и сообщила, что специально для них (и не только) создала отдельную страничку в Instagram.

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу, модель Александра Кабаева опубликовала снимок на своей страничке в популярной социальной сети, на которой запечатлена с двумя щенками — рыжеватым шпицем и черным бивером. «Первое наше совместное фото 🙈😻❤️ мои милые, пушистые пупсики❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», — написала Кабаева, тем самым давая понять, что для ее питомцев создала отдельный аккаунт в той же соцсети.

Многочисленные подписчики пришли в совершеннейшее умиление от малышей. «Купик как плюшевая игрушка☺️милаш🤗здоровья ему😉», «Ииииииууууу кукусики😍», «Пупсики сладкие», «Сладенькие вы на фото все», «Какие колобочки меховые», — рассыпались в комплиментах фанаты. Особо внимательные пользователи обратили внимание, что у шпица нет глаз. «Саш, ты большая молодец. Даже не представляю, как справляться со слепой собакой.. он бы наверное погиб без такой любви и внимания», — похвалила сердобольную модель подписчица.

Как оказалось, малыш Купик родился с таким дефектом. Печальную историю очаровательного щенка Кабаева рассказала на страничке, посвященной своим питомцам (к слову, их у нее четверо). «Ну что мои дорогие, в нашей семье @kabana_dogs пополнение ❤️ необычный и особенный ребёнок …😇 это Купик, почему Купик, потому родился 14 февраля в день всех влюблённых ❤️ маленький комочек счастья, которые подарили нам небеса ❤️😇 его история печальна и грустна, но судить я не могу кого либо, мое дело помогать✔️ я очень редко поддаюсь эмоциям в таких историях, мне жалко, но всех я забрать не могу, как хотела бы...дак вот, смотрела я инсту и увидела пост где отдают этого кутенка, прочитав про это, я даже не обратила внимания большого что это шпиц, а увидела его особенность, он незрячий.. родился таким.. нет глазок.. есть впадины, но внутри..целый мир любви 😉 и я поняла „он мой! Он должен быть у меня потому что я смогу ему дать семью, заботу и уход“ не знаю почему.. я настолько в себя поверила, ч то не хотела его никому отдавать.. прям чуйка была, что люди которые себе возможно не могут позволить собаку такую, хотят его забрать только из этих целей..но это Большая отвественность! И обычно поиграв люди отдают, выкидывают собак..вообщем внутри меня прям шарахнуло все и я начала звонить девочке которая его передерживала в больнице, заводчики отказались.. брак.. конечно зачем им такой, лучше усыпить, фу😈 но не хочу о грустном.. я исписалась ей и просила отдать его мне😭 настояла на встрече и приехала..как только я взяла его он начал меня обнюхивать и облизывать, я поняла.. он выбрал меня.. 😍😍 я поплакала, но старалась и не показывать ему, да, да, он для меня ребенок, который все понимает, старалась не показывать что мне его жалко.. а показываю наоборот что он такой же как и все! Как только его привезли домой к нам..он начала бегать, прыгать, играть и я поняла, вот теперь наш дом полон, именно теми собачками которые должны быть! Вы не поверите какой он лапочка! Он самый красивый песик! Игручий и все понимает!» — рассказала душещипательную историю Кабаева.

По словам модели, супруг Александр Липовой поддержал ее. «Саша когда увидел его очень растрогался и сказал Какая же ты молодец что принесла его.. он наш.. наш Купик❤️», — завершила свой пост Александра.