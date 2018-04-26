Раскрыта тайна съеденных стиральными машинами носков

Семейная пара обнаружила внутри стиральной машины множество распарованных носков, а также мелочь, ключи и даже кредитную карту. Таким образом, миф, что стиральные машины едят носки, оказался правдой. О своем открытии Кэти Хинц сообщила в Twitter, вызвав тем самым активное обсуждение.

Открытие произошло, когда стиральная машинка, принадлежащая семье, перестала работать должным образом. Муж Кэти Хинц решил самостоятельно устранить проблему и разобрал стиралку. Каково же было удивление семьи, когда в недрах бытового прибора была обнаружена целая россыпь носков без пары.

Но не только носки оказались по вкусу бытовой технике. Здесь же была найдена мелочь на достаточно внушительную (для стиральной машинки) сумму, потерянная связка ключей и даже кредитная карта, которая давно была записана в утерянные.

«Так что в следующий раз, когда вы потеряете носки, просто помните! Эта стиральная машина может просто быть голодной!», — добавила владелица бытовой техники.

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