Ещё
Раскрыта тайна съеденных стиральными машинами носков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта тайна съеденных стиральными машинами носков 

360tv.ru 2 часа назад
Семейная пара обнаружила внутри стиральной машины множество распарованных носков, а также мелочь, ключи и даже кредитную карту. Таким образом, миф, что стиральные машины едят носки, оказался правдой. О своем открытии Кэти Хинц сообщила в Twitter, вызвав тем самым активное обсуждение.
Открытие произошло, когда стиральная машинка, принадлежащая семье, перестала работать должным образом. Муж Кэти Хинц решил самостоятельно устранить проблему и разобрал стиралку. Каково же было удивление семьи, когда в недрах бытового прибора была обнаружена целая россыпь носков без пары.
Но не только носки оказались по вкусу бытовой технике. Здесь же была найдена мелочь на достаточно внушительную (для стиральной машинки) сумму, потерянная связка ключей и даже кредитная карта, которая давно была записана в утерянные.
«Так что в следующий раз, когда вы потеряете носки, просто помните! Эта стиральная машина может просто быть голодной!», — добавила владелица бытовой техники.
В Новой Зеландии кот чуть не стал причиной развода. Женщина решила расстаться со своим возлюбленным из‐за чужого нижнего белья, которое она нашла в спальне. Выяснилось, что женские трусы принес в дом кот.
360tv.ru: последние новости
«Сдаем детей, берем часы»: проводник РЖД шокировал пассажиров скороговорками В Балашихе выберут первую красавицу города Первые в мире кроссовки из жвачки презентовали в Амстердаме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться28
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему19
Новая Барби может заставить детей лечь под нож6
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда25
«Какой муж, такая и жизнь»
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение