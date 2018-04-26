Новые подробности «кофейно-батареечного» скандала

Полицейские выяснили, что окрашиваемая веществом из батареек кофейная масса должна была стать не напитком, а продуктом питания

Напомним, вьетнамская полиция накрыла предприятие в провинции Дак Нонг, несколько лет использовавшее порошок из батареек для производства кофе. Этим веществом злоумышленники красили кофейную гущу в черный цвет.

Сама гуща, по словам хозяйки предприятия — Нгуен Ти Луан — состояла из дешевого кофе без кофеина и целлюлозы кофейных ягод, которые ее работники смешивали с пылью, прежде чем применить красящую жидкость. На производство каких товаров эта смесь шла, полицейским еще предстоит выяснить.

На данный момент по делу задержаны шесть человек.

Источник: Tuoi Tre News