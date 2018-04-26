В Балашихе выберут первую красавицу города

В Балашихе 27 апреля пройдет традиционный конкурс красоты «Мисс Балашиха‐2018». За главный титул поборются шесть обворожительных красавиц. Участницы уже начали активную подготовку к конкурсу.

Походка от бедра, ослепительная улыбка, вечерний наряд — шесть девушек, лучшие из лучших. Они уже миновали кастинги, но впереди — битва за корону.

Отношения у девочек сложились замечательные! Такое происходит впервые за 7 лет существования конкурса. Они дружат между собой, что удивительно для меня. За два месяца стали сплоченным коллективом. Если конкуренция и есть, то здоровая, без стекол в туфли

— Юлия Подзорова, организатор конкурса «Мисс

Балашиха-2018

Для большинства участниц выступление станет дебютом. Соревнование состоит из четырех этапов: визитная карточка, интеллектуальный и спортивный конкурсы, и, пожалуй, самый ответственный — дефиле: надо уметь не только мило улыбаться, но и уверенно стоять на каблуках.

Все девочки достойны победы. Все девочки очень красивые и талантливые. Мы все упорно работаем два месяца. Шансы у всех равны. Не буду никого выделять. Каждый работает, чтобы выиграть. Здесь победа не над кем-то, а в первую очередь — победа над собой

Балашиха-2018

В течение почти двух месяцев дважды в неделю с участницами работали

хореографы-постановщики. Каждая конкурсантка подготовила уникальный творческий номер: зрителей ждут

фитнес-тренировка

с детьми, соло на скрипке, профессиональный вокал.

Было очень сложно. Нужно было найти очень много разной одежды: вечерние и коктейльные платья. Визитку сочиняла очень долго. На творческом номере я танцую. Над сюжетом танца тоже много думали. Сначала была одна задумка, потом другая. Вроде бы как должны мурашки пойти

— Маргарита Истегешева, участница конкурса „Мисс

Балашиха-2018

Конкурс состоится 27 апреля во Дворце культуры „Балашиха“. Победительница станет обладательницей короны ручной работы. Прямую трансляцию с конкурса можно смотреть в группе во „ВКонтакте“ „Балашиха 360“.

Ранее „360“ писал о том, что красивыми людьми не только становятся, но и рождаются. В погоне за стандартами мы часто забываем о том, что сама природа уже дала нам все необходимое для такой красоты, которой не добьется ни один даже самый талантливый хирург. „360“ предлагает фотоподборку людей, над которыми природа постаралась на славу.