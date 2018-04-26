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Эксперимент: какое молоко пьют ямальцы?
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Эксперимент: какое молоко пьют ямальцы? 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Студенты четвертого курса Ямальского полярного агроэкономического техникума — будущие ветеринары — проводят ветеринарную санитарную экспертизу качества продукции. Корреспондент «Красного Севера» кое-что взял на вооружение.
Пробирки, пипетки, реактивы — стандартный набор, который помогает студентам агротехникума знать о пище гораздо больше рядового потребителя. Ребята уже исследовали мясную продукцию, яйцо, зерно и бобовые. Впереди — проверка рыбы на паразитарную чистоту, «молочка» — от кефира и йогуртов до ряженки, творога и сметаны, доберутся и до корнеплодов.
В этот раз «под лупу» попало молоко. Из трех пакетов содержимое только одного соответствовало ГОСТу, во втором продукт был разбавлен водой, в третьем обнаружилась сода, о чем не указано на упаковке. Студенческая лаборатория не сертифицирована, поэтому у будущих ветеринаров не получится предъявить нарушителям официальные претензии. Тем не менее, они подсказали, что может проверить потребитель в домашних условиях, открыв пачку молока.
Если, например, для «вычисления» соды нужны лабораторные препараты, то распознать крахмал, тоже непредусмотренный ГОСТом, поможет 5-процентный раствор йода. Подойдет и люголь. Достаточно добавить несколько капель в молочко и — если оно приобретет синюшный оттенок, значит, крахмальный загуститель присутствует.
Мы в редакции «КС» поэкспериментировали с продукцией, которую наши журналисты покупают чаще всего — из Липецкой и Краснодарской областей, а также из Салехарда. После добавления йода цвет молока во всех пробирках, которые сохранились от старой фотолаборатории, не изменился. Уф!
А какими способами вы проверяете качество продуктов?
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