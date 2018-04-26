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Полина Диброва поделилась секретом идеальной фигуры
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Полина Диброва поделилась секретом идеальной фигуры 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Полина Диброва опубликовала в Инстаграме фото в купальнике и рассказала, как быстро восстановить фигуру после родов.
Девушка призналась, что в своей ленте Инстаграма все чаще видит, как люди начинают готовиться к сезону отпусков. Из-за этого ей в личные сообщения приходит много вопросов по поводу фигуры. «Основа вашего внешнего вида — ваше питание! Что я только не перепробовала из спорта в своё время — каждый день кардио, танцы, EMC, силовые… Все это не поможет до тех пор, пока не наладится питание», — заметила Диброва.
Полина призналась, что после Америки приехала домой с лишним весом, девушка весила 73 килограмма, а такие показатели были у нее только после родов. За помощью Диброва обратилась к специалисту, который первым делом посоветовал изменить свое отношение к телу, полюбить себя. Далее девушке порекомендовали разработать сбалансированное питание. Диброва ест 4-5 раз в день, не отказывает себе в сахаре, следит за потреблением воды и не пьет после 8 вечера, носит специальные компрессионные колготки.
Только после того, как вес приблизится к отметке 60 кг, Полина начнет включать в жизнь спорт и старается «слепить» нужную ей фигуру.
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