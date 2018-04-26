Модный транспорт: самокат

С тех пор мир охватила повальная мода на самокаты, причем не только среди детей, но и — главное — среди взрослых, а компания с одноименным названием Razor стала флагманом по производству таких механизмов. За первые полгода было продано более пяти миллионов складных самокатов, а уже в следующем году модель завоевала престижную награду Toy of the Year. С того момента самокаты Razor являются синонимами детства и продаются миллионами экземпляров каждый год (оно и понятно: опросы показывают, что 92% покупателей США считают продукцию фирмы одной из самых качественных и надежных). Так, судя по данным NPD, в 2013-м Razor стал девятым по продаваемости брендом игрушек. При этом компания вовсе не стремилась совершить революцию в мире индивидуального транспорта. Это вышло само собой. Razor создала феномен, а не просто увлечение.

Все правильно, ведь в компании с самого начала ставили целью не просто копировать старое, а создавать принципиально новые модели. В итоге появились не только всем привычные скутеры для города, но и для грунтовых сельских дорог, а в 2003-м компания создала воистину прорывную новинку — первый в мире электросамокат (адаптировав его и для детей). Но останавливаться на достигнутом — не в традициях Razor. Уже в следующем году появились электробайки, а еще через год — первые экстремальные самокаты Pro Model, предназначенные для тех, кто давно освоил обычный самокат и стремится к истинному профессионализму.

В 2007 году компания явила миру самый популярный в истории роллерсерф Ripstik, в 2008-м — первый трехколесный самокат Powerwing. А одной из лучших моделей в линейке электроскутеров стала модель Crazy Cart — самокат признан Лучшей уличной игрушкой 2014-го. Это еще что: в 2016 году бренд занял шестое место в категории детских товаров на американском рынке продаж и первое место среди самокатов в мире. Итог впечатляет: 70 миллионов проданных самокатов за 17 лет.

Почему же Razor так популярен? В первую очередь благодаря высочайшему качеству и креативному подходу. Это не просто слова. Бренду доверяют самые строгие критики. И было бы странно, если бы не доверяли, ведь в своих моделях компания использует только самые высококачественные материалы, учитывает все возможные требования к безопасности и разработке. Неудивительно, что Razor — обладатель огромного числа различных премий, включая награды от Ассоциации индустрии игрушек, Национального центра воспитания, награду «Игрушка года», присуждаемую журналом Time и другими престижными изданиями США.

Самокат Razor

Секрет популярности — в правильной расстановке приоритетов. Razor нацелен не просто на создание скутеров, но на молодежный стиль жизни вообще. А это значит, в нем неизменно присутствуют стильный дизайн, высокое качество, передовые технологии и, конечно, инновации.

Но разве модели бренда рассчитаны только на молодежь? Конечно, нет. Судите сами. Они рассчитаны и для родителей детей от двух до пяти лет (в линейке Razor есть самокаты для самых маленьких), и для самих детей, но постарше — от шести до 12 лет (многие из них самостоятельно могут выбрать себе подходящую модель, ведь они уже активно пользуются интернетом). Родители подростков предпочтут выбрать скорее один, но качественный подарок своему чаду, чем несколько более дешевых и одноразовых. А еще самокаты очень любят сами взрослые — преимущественно мужчины, но и девушки тоже.

Ну а теперь самое приятное — пора познакомиться с самими моделями. Точнее, с долгожданными новинками. Так, одной из самых продаваемых в этом летнем сезоне обещает стать модель Razor A5 Lux — по-настоящему легендарный самокат. Несмотря на то что он имеет большие полиуретановые колеса диаметром 200 миллиметров и суперпрочную и надежную раму, сделанную из авиационного алюминия, самокат очень легкий — всего 3,9 килограмма. При этом его можно складывать и переносить в обычной сумке. О стильном дизайне и говорить не приходится — это Razor!

Самокат Razor A5 Lux / Предоставлено компанией Razor

А как вам модель Razor A6 «Серебристый»? Этот городской самокат обладает повышенной проходимостью. Главная его фишка — большие колеса диаметром 254 миллиметра, сделанные из высококачественного полиуретана, и фирменные подшипники. За счет всего этого достигается отличный накат и большая скорость. Самокат идеально подойдет для подростков и взрослых высокого роста (от 1,9 метра) и весом до 120 килограммов (его руль расположен выше, чем у более универсальных моделей). Помимо всего прочего, модель оснащена новейшим механизмом складывания, что позволяет добиться максимально удобной транспортировки, а заодно полностью исключает люфт и дребезжание — благодаря дополнительному крепежу.

Самокат Razor A6 «Серебристый» / Предоставлено компанией Razor

Хотите сверхпроходимую модель? Пожалуйста! Самокат с надувными колесами Razor A5 Air «Черный» позиционируется как суперпрочный, но при этом легкий самокат для ежедневного использования — как в городе, так и на пересеченной местности. Ни отсутствие асфальта, ни тротуарная плитка отныне не помешают получать удовольствие от быстрой езды. К тому же у новой модели появилась масса приятных преимуществ. По какой брусчатке вы бы ни ехали — теперь не будет никакого дребезжания ручек. Претерпел изменения и складной механизм: отныне самокат складывается и раскладывается одним движением, при этом добавился дополнительный фиксатор подвижных элементов, так что любые люфты просто исключены. И, конечно, нельзя не упомянуть об увеличенных до 200 миллиметров надувных колесах высокого давления, которые в разы повышают проходимость и мягкость езды модели по сравнению с предыдущими аналогами.

Самокат Razor A5 Air «Черный» / Предоставлено компанией Razor

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