В сквере у Дома культуры моряков строят светомузыкальный фонтан

В сквере у Дома культуры моряков на Ленинском проспекте продолжается строительство светомузыкального фонтана. Недавно на площадке с помощью крана высадили огромные сосны.

Благоустройством территории занимаются одновременно со строительными работами. Всего здесь выделят восемь зелёных зон, пространство между которыми зальют разноцветным бетоном. Бетон посыплют цветной крошкой, затрут и зашлифуют. Сейчас готовят основания под бетонные «окошки», на которых установят фонари. Под ними пройдут инженерные сети. В середине поставят мачты под музыку. Ещё предстоит пусконаладка механизмов.

Объект будет антивандальным: все коммуникации, подводные светильники и насадки закроют декоративным решётчатым настилом. Руководит работами иностранный дизайнер.

Как рассказал производитель работ ООО «ЗСК» Михаил Аверин, задача поставлена — сдать объект к 5 мая. 27 человек трудятся здесь с 8. 00 до 19.00 без выходных.