В сквере у Дома культуры моряков строят светомузыкальный фонтан 

В сквере у Дома культуры моряков на Ленинском проспекте продолжается строительство светомузыкального фонтана. Недавно на площадке с помощью крана высадили огромные сосны.
Благоустройством территории занимаются одновременно со строительными работами. Всего здесь выделят восемь зелёных зон, пространство между которыми зальют разноцветным бетоном. Бетон посыплют цветной крошкой, затрут и зашлифуют. Сейчас готовят основания под бетонные «окошки», на которых установят фонари. Под ними пройдут инженерные сети. В середине поставят мачты под музыку. Ещё предстоит пусконаладка механизмов.
Объект будет антивандальным: все коммуникации, подводные светильники и насадки закроют декоративным решётчатым настилом. Руководит работами иностранный дизайнер.
Как рассказал производитель работ ООО «ЗСК» Михаил Аверин, задача поставлена — сдать объект к 5 мая. 27 человек трудятся здесь с 8. 00 до 19.00 без выходных.
Подрядчик Владимир Коренев отвечает за озеленение. По его словам, на площадке высадят 31 дерево. Пять из них — высокие (от 6 до 10 м) чёрные сосны зонтичного вида. Деревьям уже по 40 лет. Их привезли из латвийского питомника, где выращивали по специальной технологии: пересаживали минимум 8-9 раз, формировали крону. Остальные сосны будут проще. Кроме того, высадят шесть тысяч с лишним кустарника дёрен. Насаждения красиво распределят по всей территории. Из Латвии привезли специальный субстрат, чтобы деревья прижились. Корневую систему больших сосен укрепили брезентовыми ремнями — это поможет деревьям, пока они не прижились, нет сломаться под нашими ветрами.