«Обещал доломать». Семья убитой в Лисках женщины отказалась верить в невменяемость её сожителя

Валерий Кожемякин силой увёз подругу из дома на глазах сестры и матери. Жительница Лисок Анна Стародубова стала ещё одной жертвой домашнего насилия. В ноябре 2017 года бывший сожитель выволок её из дома на глазах матери и сестры, отвёз в лес и забил до смерти. За полтора месяца до этого Валерий Кожемякин сильно избил Анну, сломал ей руку. Женщина разорвала с ним отношения. Простить этого мужчина не смог, считают родные Анны. Через месяц после убийства родные Анны узнали, что Валерий Кожемякин на свободе. Его видели в Лисках знакомые семьи. Мать и дочь Анны были шокированы, жили в страхе, так как Кожемякин тоже им угрожал. В марте 2018 года выяснилось, что Кожемякин признан невменяемым. Семья Анны не верит в его болезнь, дочь и мать Стародубовой настаивают на повторной экспертизе. Однако в суде будет ставиться вопрос о принудительном лечении мужчины и его освобождении от уголовной ответственности по состоянию здоровья. Корреспондент «Вести-Воронеж» выяснила, как погибла Анна Стародубова, и почему виновника её смерти признали невменяемым. Любимый оказался деспотом В объятья Валерия Кожемякина Анну привела мечта о женском счастье. Брак с первым мужем распался, дочка выросла, у неё появилась своя семья. Анна же в свои 40 лет хотела любить и быть любимой. В конце 2016 года в жизни Анны появился Валерий. Он казался ей хорошим мужчиной, сильным и надёжным. Но через некоторое время у пары начались проблемы. Валерий превратился в домашнего тирана. — Когда мама стала жить с Валерием, мы почти перестали общаться. Мы мало знали, что у них происходит. О проблемах мама сказала в августе 2017 года. Она поделилась, что Валерий употребляет наркотики и иногда ведёт себя агрессивно, — говорит Кристина Альшевская, дочь Анны Стародубовой. Анна Стародубова рассталась с Валерием в октябре 2017 года, сразу после того, как мужчина жестоко избил её. Колотил всем, что попалось под руку — коробкой с удлинителем, горшком с цветком, скалкой. С оскольчатым переломом руки, синяками и кровоподтёками Анна попала в больницу.

— Мы забрали маму из больницы ещё до конца лечения. Боялись, что он её убьёт. Он говорил знакомым, что её доломает. Звонил нам и угрожал, что убьёт топором по голове меня и бабушку, — вспоминает Кристина. О побоях сожителя Анна заявила в полицию. Там через месяц в возбуждении дела отказали, объяснив, что Кожемякина привлекут, когда Стародубова долечится, и появится заключение о вреде здоровью. Таков порядок. В то же время Кожемякин чувствовал себя безнаказанным и держал в страхе всю семью гражданской жены. По словам Кристины Альшевской, она «постоянно была на связи с участковым». Но Анну всё-таки не уберегли. Бессилие и равнодушие Поздним вечером 21 ноября 2017 года Валерий Кожемякин вломился в дом матери Анны Стародубовой. На глазах матери и сестры он выволок женщину, которая уже спала, из кровати. Анна кричала и просила его уйти. На улице у калитки мать и сестра Анны догнали Кожемякина, хватали его за руки, но мужчина оттолкнул их так, что обе упали. К тому времени как они поднялись, Кожемякин, нёсший Анну на руках, закинул её на заднее сиденье автомобиля. Машина уехала. Больше живой родные Анны её не видели.

Одним из главных свидетелей по делу стал таксист, на глазах которого Кожемякин вытащил Анну из дома. По словам таксиста, с самого начала поездки пассажир пил водку и жаловался на жизнь. Потом он попросил остановиться у частного дома на улице Октябрьской и уже через несколько минут выбежал из него с девушкой на руках. За ним гнались две женщины. Таксист заметил, что девушка была без обуви и без куртки, только в домашней одежде. Он удивился, но при этом спросил, куда ехать. Пассажир скомандовал в больницу, поэтому таксист подумал, что «девушке плохо» и ей срочно нужна помощь врачей. Как пояснил на следствии таксист, по дороге мужчина спрашивал женщину о каких-то ключах от квартиры, но та почти молчала или говорила, что ничего не знает. Во время поездки пассажир несколько раз ударил девушку. Таксист говорит, что остановил машину и потребовал, чтобы пара вышла. Кожемякин успокоился и ещё раз попросил поехать к больнице. Когда таксист стал поворачивать на улицу Сеченова, где находится больница, мужчина попросил проехать дальше — к автозаправке на улицу Индустриальная. Пассажир сказал, что они с подругой выпьют и поговорят. — Я подумал, что это их дело. Девушка не возражала, вела себя спокойно. Когда я остановил машину, девушка выходить отказалась, сказав, что она без куртки и обуви. Тогда мужчина снял с себя обувь и куртку, дал ей. Девушка оделась, и пара пошла в сторону автомойки, расположенной неподалёку от АЗС, — пояснил мужчина на следствии. Таксист оказался последним, кто видел живой Анну Стародубову. Жить женщине оставалось не больше двух часов. Обещал за всё ответить После полуночи 22 ноября 2017 года двое парней увидели на парковке Лискинской райбольницы странного мужчину. Несмотря на мороз и метель, он был в джинсах, майке и одном носке. Мужчина позвал ребят на помощь, говорил, что в лесу умирает его девушка. Парни посадили прохожего в машину, и он стал показывать, куда ехать. По дороге мужчина заявил, что девушка замерзает. Потом сказал, что его любимую избили наркоманы, он же её защищал. Но следом признался, что на самом деле это он избил девушку. В лесополосе за автомойкой ребята увидели сильно избитую полураздетую женщину. Они сразу поняли, что та мертва. Поэтому не стали слушать просьбы странного человека отвезти девушку домой. Парни поехали на автозаправку, откуда вызвали полицию. Ребята и работники автозаправки рассказали на следствии, мужчина постоянно повторял, что «за всё ответит». Жизнь в страхе Согласно заключению судмедэкспертов, смерть Анны Стародубовой наступила с 21 на 22 ноября 2017 года от внутричерепной травмы на фоне общего охлаждения организма. — На Ане живого места. Всё лицо опухло от побоев, на теле синяки и кровоподтёки. Описание её травм занимает больше листа. А эксперты написали, что она умерла чуть ли не от того, что замёрзла. Но ведь это было самое настоящее умышленное убийство, — говорит Ирина Маркевич, бабушка Кристины, бывшая свекровь Анны. — Мы ещё не пришли в себя, как в декабре нам стали говорить, что Кожемякина видели в Лисках. Он почему-то оказался на свободе. Пока его снова не отправили в больницу, мы жили в страхе. Я боялась за внучку, за её малыша. По словам Кристины Альшевской, в канун Нового года Валерий Кожемякин даже прислал ей SMS, где одновременно просил прощения и утверждал, что он не виноват в смерти Анны. Неподсудный диагнозПочему Валерий Кожемякин через месяц после гибели Анны Стародубовой вернулся домой? Видя неадекватное поведение мужчины, следователи сразу же отправили его на стационарную экспертизу в Воронежский психоневрологический областной диспансер. Таков порядок — психически больных в СИЗО не помещают. Как выяснилось, после месяца обследований — в декабре 2017 года — его отпустили из психиатрической больницы в Орловке из-за отказа Хохольского райсуда продлить лечение. О том, что Кожемякин вышел из больницы, следователи узнали от потерпевших. И тут уже не врачи, а силовики ходатайствовали в Лискинском райсуде о возвращении подследственного в стационар. В феврале 2018 года мужчина снова оказался в больнице, комиссия психиатров по постановлению следователей провела ему повторную экспертизу. В итоге по результатам психолого-психиатрической экспертизы, мужчина был признан невменяемым.