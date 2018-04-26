7 ошибок, о которых не надо жалеть

Креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер (@kseniavagner) — о том, что и когда она делала «не так» и почему эти «промахи» сделали ее только счастливее.

1) В школе я не стремилась учиться на одни пятерки. У меня сводило скулы от зубрежки, я была органически не способна корпеть над котангенсом (до сих пор дрожь берет!). Контрольные по геометрии я писала исключительно по шпорам, за что неоднократно бывала изгнана из класса. Физика, как хромой попрошайка, переваливалась с четверки на тройку. Химик часами мурыжил меня у доски, с тоской глядя в мои не замутненные раскаянием глаза.

Но главным моим адом была алгебра — по ней я уверенно дефилировала от колов к двойкам. Зато мои сочинения зачитывал классу директор школы, а дома я творила стихи, часами читала и разыгрывала монологи перед зеркалом.

Не пытаясь успеть все и везде, я смогла довольно рано раскрыть свои природные способности, правильно выбрать профессию и самостоятельно добиться в ней успехов.

2) На журфаке я могла узнать гораздо больше о полку Игореве, нибелунгах, скандинавском эпосе и ницшеанстве. Множество лекций были прогуляны, прокурены и проедены за неспешными беседами о любви в «столовке».

С первого по третий курс я тусовалась отчаянно и страстно. А досыта наевшись гулянками, в 19 осознанно пошла работать, и к 24 стала главным редактором большого глянца.

Увы, многие мои знакомые, в студенчестве державшие себя «в узде», едва окончив институт, пустились в такие тусовочные дебри, откуда нет возврата.

3) Впервые я стала начальником в 21 год. У меня были мозги взрослой женщины, а эмоциональный аппарат — ребенка. Мне было ужасно тяжело общаться с подчиненными, я боролась за авторитет, страдала от юношеского перфекционизма и не вылезала из конфликтов. Все, чему я научилась в последующие годы, было оплачено слезами — и моими, и моих сотрудников.

Но я не жалею, что прошла эту школу — потому что отношения невозможно выстроить по книжке. Начальники, которые цитируют учебники по менеджменту, «правильно» глядя в глаза, — самые бесталанные и не вдохновляющие.

Чтобы действительно научиться разбираться в людях, их — и себя — надо узнать с самых разных сторон. Прожить и штатные, и не штатные ситуации, и да — что-то делать в них неправильно, ошибаться и глотать свою ошибку, как горькую пилюлю, потому что только так можно ЗАПОМНИТЬ, что работает, а что нет.

4) Одновременно с бурным стартом моего главредства я родила старшего сына. Окружающие хлопали глазами: «С ума сошла! А как же карьера?». Что сказать? У каждого своя кардиограмма счастья. У кого-то скачет пульс на вечеринке, а у кого-то на пустынном пляже. Для меня глянцевая жизнь — как шампанское, а дети — как вода. Первое вкусно, второе — жизнь.

5) Когда моему старшему сыну было 6 месяцев, я вернулась в офис на полный рабочий день. С утра до вечера с ним была бабушка, а я многое пропустила — вернее, недобрала его младенческой сладкой теплоты.

Совмещать материнство (то, каким его вижу я) и главредство лично для меня оказалось сложно, и этот опыт во многом стоил мне здоровья, — но, как и все сложные периоды в жизни, он же многому меня научил. А главное — помог мне стать мамой не только «инстинктивной», но осознанной.

Благодаря этому сегодня мои отношения с сыном делают нас обоими счастливыми — и это для меня важнее всего.

6) Когда мне поставили диагноз «соматоформная депрессия» и выписали антидепрессанты, некоторые мои знакомые с ученым видом знатока рассказывали, как они справились с «похожими» проблемами «сами». Я вежливо — и про себя сочувственно — улыбалась. Только так и можно воспринимать комментарии людей, которые А) не понимают разницы между стрессом и реальным гормональным расстройством Б) в принципе считают возможным «компетентно» комментировать тему, в которой не компетентны. Я рада, что вовремя пропила таблетки, прислушавшись к профессиональному врачу — а не тем представителям общества, которые все еще считают, что болеть душой стыдно, а депрессия — это что-то вроде прыща, который можно просто выдавить.

7) На своем похудательном пути я месяцами топталась на месте и не раз валилась в лужу. Я пробовала глупые диеты, сбивала цикл, голодала до гипотонии. Если бы я могла повернуть время вспять, я бы пощадила свой организм — но в то же время я не корю себя за эти ошибки.

Я прощаю себя за все неверные шаги и принимаю их как часть своего опыта. В конечном счете они привели меня к главному: тело должно быть ЗДОРОВЫМ — тогда оно будет и красивым.

А чтобы здоровым было тело, должно быть здоровым сознание. Ему, как сложной многоэтажной конструкции, нужен правильный цемент — искренняя любовь к себе, благодарность жизни и Вера в лучшее. Тогда все, что бы вы не делали — в похудении и не только — будет идти Вам во благо, даже если поначалу покажется ошибкой.