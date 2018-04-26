Пространства красоты: три новых парфюмерных бутика с необычными ароматами из Италии Японии и Англии

1 Италия: монобутик парфюмера Серджио Момо Знаменитый итальянский парфюмер Серджио Момо лично приезжал в Москву на официальное открытие своего монобутика на Патриарших рудах, где отныне представлены три марки его авторских духов: Xerjoff, Casamorati и Sospiro.

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Каждый бренд по-своему интересен. Духи Xerjoff — одной из самых популярных парфюмерных марок Италии, считаются ароматами для богемы. Необычные композиции раскрываются не по классической пирамидальной схеме, а развиваются подобно музыкальному произведению: каждая нота в них «живёт» самостоятельно.

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Sospiro — коллекция ароматов, посвящённых итальянской опере и классической музыке. Оригинальные бархатные флаконы напоминают интерьер оперного театра, а содержащиеся в них сложные композиции из редких парфюмерных нот придутся по вкусу ценителям нишевых духов.

Casamorati в XIX веке поставлял свои ароматы королевскому двору, и теперь Серджио Момо воссоздал классические формулы и добавил к ним новые композиции. Например, специально для московского бутика итальянский парфюмер создал духи «Пиковая дама» с нотами бергамота, ванили, розы и сандала.

2 Англия: парфюмерное пространство Penhaligon’s Если вы ищите арома-эквивалент безупречного английского стиля, то зайдите в ГУМ. Там, в Articoli by Bosco открылся бутик ароматов одной из старейших британских марок парфюмерии Penhaligon’s.

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Новое пространство красоты посвящено коллекции ароматов Portraits. Вместе они представляют собой «фамильное древо» семьи аристократов и каждый парфюм носит имя одного из персонажей истории их дома. Чтобы узнать весь сюжет семейной саги и выбрать своего любимого парфюмерного героя придётся зайти к Penhaligon’s. Ведь парфюмерия, тот редкий случай, когда один раз послушать аромат лучше, чем сто раз увидеть его флакон. Впрочем, и разглядывать флаконы Portraits занятие увлекательное. Каждый из них изготовлен вручную и украшен изображением головы тотемного животного.

3 Япония: парфюмерный корнер Keiko Mecheri Женщина-парфюмер — в бьюти-мире птица редкая и потому неизменно привлекающая внимание. Так повелось, что сообщество знаменитых «носов» преимущественно мужское царство. Тем значимее заслуги на поприще создания ароматов Кейко Мечери, чья именная марка теперь официально «прописана» в ЦУМе

Кейко Мечери, парфюмер японского происхождения, объединила в ароматах своей именной марки традиции Востока и Запада.

Японцы предпочитают деликатные, еле ощутимые парфюмерные композиции, напоминающие тончайшую вуаль. Этот принцип и взяла за осново Кейко Мечери, чуть «прибавив громкость» традиционных японских ингредиентов духов до привычного обонянию европейцев уровня. Эксперимент оказался удачным, и вот уже двадцать лет подряд каждая новая парфюмерная композиция Кейко становится международным хитом.

Предрекаем ту же судьбу новинкам марки. Аромат Rebel Hearts составлен из самых любимых нот самой Кейко: турецкой розы, мадагаскарской ванили и дерзкого амаретто.

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Turn&Stare с османтусом, чёрной смородиной и пачули более терпкий за счёт замшевого шлейфа звучит насыщенно и эффектно. Словом, ценителям деликатных ароматов есть из чего выбирать.

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Актриса Анжелика Каширина на открытии бутика Keiko Mecheri. Актриса Елена Захарова на открытии бутика Keiko Mecheri. Глафира Тарханова и Анжелика Каширина на открытии бутика Keiko Mecheri.

Фото: Instagram.com, Facebook.com.