В Ноябрьске почтили память погибших чернобыльцев 

Сегодня, 26 апреля, в Ноябрьске у памятника ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы собрались ветераны всех поколений и простые горожане, чтобы почтить память погибших и выразить безграничную признательность и благодарность тем, кто сейчас проживает рядом с нами. В городе на сегодняшний день живут 83 ликвидатора, 6 инвалидов и 2 вдовы участников устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
— В этот день, в 1986 году, я с мамой и папой загорал на пляже реки Припять, в Гомельской области. Никто ещё не знал, что случилось. Но мне запомнились активно барражирующие Ми-24 с экранно-выхлопными устройствами, до этого вообще не видел такого, — поделился воспоминаниями Владимир Московкин, которому тогда было 10 лет. — Через пару недель всех нас, детей, собрали в спецэшелон и отправили в Евпаторию на два месяца. Там другие приезжие называли нас чернобыльцами и многие сторонились. Но всё равно было чудесно — Крым, море и очень добрые местные жители, поддерживавшие нас. А папа, подполковник медслужбы, и мама, медсестра, остались там, работали. До 1994 года у нас всех был специальный статус с некоторыми льготами, которые потом отменили. Но не суть. Сегодня я подниму рюмку за ликвидаторов и всех причастных к этому событию. Одним — Царствие Небесное, а другим — здоровья. Я помню всё.