В Ноябрьске почтили память погибших чернобыльцев

Сегодня, 26 апреля, в Ноябрьске у памятника ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы собрались ветераны всех поколений и простые горожане, чтобы почтить память погибших и выразить безграничную признательность и благодарность тем, кто сейчас проживает рядом с нами. В городе на сегодняшний день живут 83 ликвидатора, 6 инвалидов и 2 вдовы участников устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС.