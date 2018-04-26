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Работать ветеринаром — это круто!
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Работать ветеринаром — это круто! 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Все мы в детстве играли в больничку и мечтали лечить животных. Но профессия ветеринара гораздо более сложная, чем нам тогда казалось. Она требует больших знаний, терпения, определенных навыков и, конечно же, огромного сердца. Однако, несмотря на все трудности, быть ветеринаром очень здорово! В такой работе есть много плюсов, которые мы вам сейчас и покажем! 1. Что может быть лучше, чем милые котята?
2. Минуты храбрости и доверия человеку
3. Искренняя радость!
4. Сострадание
5. Комочки счастья
6. Лучший друг
7. Любовь и признательность
8. Карманное чудо
9. Любая работа будет приятна в такой компании
10. Самый милый пациент
11. Какие глазки!
12. Рядом с этими позитивчиками невозможно не улыбаться!
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