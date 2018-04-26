«Надеюсь, эту глупость не сделают»: спикер гордумы Самары о судьбе стены на площади Славы

Монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» на спуске площади Славы не нужно уменьшать. Такую позицию высказал председатель городской думы Самары Алексей Дёгтев

Алексей Дёгтев

— В этом вопросе у городской думы нет компетенций. Мы не заказчики, не подрядчики. Но мы — жители своего города, и имеем право на мнение. На мой взгляд, как только закончится стройка на спуске, забьет фонтан, это место станет любимым для горожан. Его не стыдно будет показать гостям. Смотровая площадка на стене вызывает восторг. Стоит ограждение — можно не переживать, что ребенок, например, упадет. Есть смотровые бинокли. К тому же стена выполняет защитную функцию. Можно не переживать, что наш любимый склон обрушится, — сказал Алексей Дёгтев.

По его словам, результаты общественного голосования показывают, что количество сторонников и противников уменьшения стены в городе практически равное. За снижение высоты объекта выступили 51% жителей.

— Я говорил с людьми, которые голосовали за уменьшение стены. Некоторые даже не знали, где она находится. Свое решение объясняли тем, что всегда выступают за снос. Поэтому и здесь так проголосовали, — рассказал спикер гордумы.

Монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» построили в 2015 году. Он представляет собой бетонную стену высотой в шесть метров и длиной примерно в 110 метров и включает в себя 20 ниш.

Появление столь внушительного строения на месте свободного для обзора склона сильно возмутило некоторых горожан. По их мнению, стена закрыла прекрасный вид на Волгу, который открывался с площади. В народе строение прозвали «стеной плача». Утихомирить общественные волнения властям удалось за счет обустройства смотровой площадки.

В феврале этого года в Сети запустили онлайн-голосование. Правда, на выбор было всего два варианта: оставить всё как есть или сделать стену ниже. Свои аргументы за и против высказали автор строения Дмитрий Орлов , член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России Юрий Астахов и архитектор Дмитрий Храмов.

Окончательный вердикт о судьбе строения горожане вынесли на голосовании 18 марта. Теперь власти будут обсуждать объект с архитекторами и строителями. Им предстоит найти технические решения, чтобы выполнить волю большинства жителей.