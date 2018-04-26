Как потерять свой рай. Учимся критически мыслить

И лишь одно небольшое условие. Малюсенький запрет. — «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

Любопытство победило. И человек благополучно покинул рай. Покинул надолго.

Почему-то вспомнился именно этот сюжет. Наверняка он имеет совершенно другую богословскую интерпретацию. Но мораль остается такой. Проще не знать. Позволить событиям идти своим чередом. Вот черное. Вот белое. И вот истина. Она разжёвана до мелочей. Подана с ароматной приправой. В блюдце из драгоценных каменьев.

Правда, иногда проскальзывают сомнения. В чем-то даже обоснованные. Увиденные собственными глазами. Точно истина? Но потом все быстро забывается. И жизнь вновь наполняется простотой.

Изо дня в день на человека льется поток информации. Буквально с самого юного возраста. Через телевизор. Интернет. Социальные сети. Информации точечной. Подготовленной. И отнюдь не бесцельной. А цель-то очевидна. Сделать человека управляемым. Частью толпы.

Возможно вы подмечали такой любопытный факт. Зашли на страничку в интернете. Кликнули какой-нибудь товар. Утюг, например. Или что-нибудь для строительство дома. Вышли.

Прошел день. Два. Вы уже обо всем забыли. Погрузились в свои дела. А вас, буквально, начинают атаковать баннеры с предложениями просмотренных ранее товаров. Хочешь не хочешь, да и зайдешь по одному из них.

Или, например, сетевые магазины. Как располагаются товары в них. Замечали? По ходу движения нет-нет, да и приобретешь «нужную» вещь. А потом дома рассуждаешь. Зачем она мне, вообще, понадобилась?!

Умение критически мыслить востребовано сейчас и будет абсолютно необходимо в будущем. Если вы, конечно, предполагаете оставить свою индивидуальность.

Только важно не путать критическое мышление с критиканством. Последнее не предполагает трезвый анализ. Его цель — показать абсолютную неправоту собеседника. Такие люди воруют время. И обычно совершенно не владеют навыком свободы в анализа.

Существует много трактовок этого явления. Критичности в мышлении. Но в простоте его можно объяснить так. Отделить зерна от плевел. Золото из песка.

Стоит почаще задавать себе, например, такие вопросы: Что? Где? Кто? Когда? Почему?

Они точно помогут начать думать. Увы, но человечество с прогрессом деградирует. Теряет способность на эксперимент. Нужно в себе этот навык перезапустить. В себе, в своих детях. Ведь именно на них будущее поставит свой неприятный эксперимент. И ответственность родителей основательно подготовить их к этому.

Уже сейчас позволить ребенку рассуждать. Аргументированно доказывать. Не стоит решать за него. Говорить о непогрешимости родительского авторитета. Из своей отцовской практики могу сказать, что это не всегда так.

Пусть ошибётся. Насобирает шишек. Даже наберется смелости и поспорит с Марь Ивановной. Авторитетной учительницей. Допуская ее неправоту по трактовке истории, например. А почему бы и нет? Понаблюдайте в сторонке. Чем все закончится.

Окажется сам не прав? Ничего страшного. Поддержите. Немного похвалите. Дайте возможность почувствовать себя личностью.

Только сразу хочу предупредить. Такие не всегда удобны. Ими сложно манипулировать. Сложно управлять. На ваш аргумент приведут двадцать контраргументов.

Все еще готовы? И совершенно не переживаете по этому поводу?

Поздравляю! Значит ваш ребенок в надежных руках.