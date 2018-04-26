Пять ярких признаков работника, который убьет ваш бизнес

Признак первый: ЧСВ до небес Первое, что бросается в глаза на стадии собеседования или проявляется в процессе работы, — это слишком высокая самооценка. Присмотритесь к тихим и пассивным работникам: они приходят с таким видом, будто вы им что-то должны, всеми силами дают понять, что они очень важные специалисты, и оставляют не самое приятное впечатление о себе.

Маша Елисеева

Руководитель SMM-отдела в digital-агентстве AGM Group

Зачастую на собеседованиях можно увидеть чрезмерное хваление себя без подкрепления результатом. Люди говорят о своих достижениях без скромности, но при этом никак не могут этого подтвердить. Это особенно важный недостаток для таргетологов и контент-специалистов.

Признак второй: неуважение к окружающим Это может проявляться в чем угодно: регулярные опоздания, срыв дедлайнов, хамское отношение к сотрудникам и клиентам. Посыл такого поведения один: «Мне на всех плевать, я делаю что хочу». Это создает напряженные отношения в коллективе и мешает рабочему процессу.

Президент коммуникационно-консалтинговой группы iMARS

В первую очередь в сотрудниках раздражает непунктуальность. Согласитесь, сложно работать с человеком, который приходит в офис позже, заваливает сроки сдачи проекта, опаздывает на встречу к клиенту. С такими сотрудниками приходится расставаться, даже если это специалисты высокого класса, ведь каким бы ни был специалист, рано или поздно его опоздания приведут к тому, что проект будет завален. А это и неисполнение контракта, и репутационные риски для агентства. У нас работал дизайнер, который действительно был профессионалом, но сроки выдерживал не всегда. Чтобы окончательно не потерять такого сотрудника, мы с ним пришли к мнению, что работаем только на фрилансе и по жестко согласованным срокам.

Александр Альхов

Основатель компании Courseburg

В одной из наших компаний-партнеров с клиентами общалась сотрудница, которую глава той фирмы нанял еще при открытии много лет назад. Она чувствовала, что на особом счету, и позволяла себе хамить клиентам, не перезванивать и не сообщать руководителю о появляющихся проблемах. Столкнувшись с таким обращением, мы сообщили обо всем руководству, но ситуация не изменилась, и мы прекратили работу с этой фирмой. Видимо, руководителей все устраивало, но ведь из-за такого сотрудника они теряли деньги!

Признак третий: глупые требования Еще один признак психически нездорового сотрудника. «А вот в соседнем отделе кормят лучше», «переведите меня, здесь столы не по фэн-шую стоят», «что это у вас за компания такая без личного помощника» — вот реальные примеры того, что иногда заявляют HR-ам сотрудники. Это пример откровенно зажравшегося работника, который принесет вам одни неудобства.

Александр Альхов

Основатель компании Courseburg

Мне рассказывали историю, как в одну крупную IT-компанию пришел устраиваться на должность программиста очень избалованный молодой человек. Он прошел все этапы собеседования, но на работу не вышел. Оказалось, что он ушел в другую компанию, в которой по его словам была «специально обученная девушка, которая разносила кофе».

Признак четвертый: неадекватное восприятие критики По большей части люди спокойно относятся к критике, даже если она для них болезненна. Ответственные сотрудники стараются исправить недочеты, несмотря на неприятные для них замечания. Но и здесь вас может поджидать неадекватный работник. Его не волнует мнение руководства или коллег, он считает свою работу идеальной. При этом разубедить его практически невозможно.

Владимир Ступников Президент коммуникационно-консалтинговой группы iMARS

Качества, которые раздражают, — это непрофессионализм и нежелание признавать свои ошибки. В нашей профессии зачастую понятие субъективного мнения очень важно. И я могу понять, когда сотрудник, к примеру, пишет необычный текст или готовит какую-то инфографику, которая мне лично может не понравиться, но сработает на «ура» и достигнет коммуникационной цели. Но если сотрудник изначально делает что-то, что не нравится руководителю, при этом специалист не терпит ни ошибок, ни критики — вот с такими людьми работать крайне тяжело. С ними мы стараемся либо расставаться, либо ищем дополнительные инструменты и методы сотрудничества. Как вариант — переводим на смежные проекты.

Признак пятый: нежелание работать (отсутствие интереса, недобросовестность или лень) Самый простой и очевидный признак невыносимого работника. Можно смириться с неуважением, откровенным идиотизмом и наглостью, но отсутствие интереса к работе — это край. Никакой пользы от такого сотрудника вы не получите, а значит, и работать с ним нет смысла.

Ольга Ващенко

Пресс-секретарь Хочу-поесть.рф Чаще всего встречается лень. Она стоит на первом месте по популярности качеств, которые проявляются во время работы. Еще встречается имитация активной деятельности, из разряда «тружусь в поте лица, делаю умный вид — авось и прокатит, но по факту больше времени трачу на болтовню и просмотр новостной ленты в социальных сетях». Еще есть такой момент, как работа ради работы. Задачу вроде выполнил, а результата нет. И откровенно говоря раздражает фраза «вы сказали — я сделал». А как же включить мозг? Спросить, уточнить, если задача нечеткая и откровенно неэффективная?

Детективное агентство «Волков и Партнеры»

За 20 лет работы было уволено 15 недобросовестных сотрудников. Их деятельность наносила удар по имиджу компании, так как эти люди непосредственно общались с клиентами. Компания занимается сбором информации, и в рамках одного гражданского дела наши сотрудники должны были вести наблюдение за человеком, чтобы установить, в каком банке у человека могут быть счета. Заказ принял сотрудник, который решил не привлекать к наблюдению профессионалов. Он думал, что достаточно поставить на автомобиль, на котором передвигается объект, систему GPS — так он хотел сэкономить деньги. В результате клиент вместо фотографий посещения банков получил отчет о местонахождении автомобиля — и заказ был провален, мы потеряли постоянного заказчика, а фирма получила большой удар по репутации.

Если вы заметили подобные качества в своих работниках, важно как можно скорее отстранить этих людей от работы в офисе. Так вы сохраните положительный микроклимат в коллективе и сбережете свое психическое здоровье. Надеемся, что эти признаки помогут вам эффективнее отбирать сотрудников, экономить свои нервы, силы и время. Помните, что куда приятнее и проще работать не только с высококвалифицированными, но и просто хорошими и приятными людьми.

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