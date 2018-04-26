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Диета Ирины Шейк: модель уверяет, что ест гамбургеры
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Диета Ирины Шейк: модель уверяет, что ест гамбургеры 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@irinashaykДиета Ирины Шейк: модель уверяет, что ест гамбургерыПользователи бурно обсуждают слова супермодели Ирины Шейк (32), которая в интервью изданию ET поделилась секретом своей роскошной фигуры. Девушка сказала следующее: Я не верю в диеты. Если вы хотите съесть гамбургер — просто сделайте это. В этом весь секрет. Соблюдайте баланс в спорте и питании и наслаждайтесь жизнью. Мол, самое главное после того, как вы позволите себе нечто не очень полезное, отправиться в тренажерный зал или на активную прогулку. Надо сказать, что Шейк часто расспрашивают о секретах красоты и соблазнительной фигуры. И каждый раз она уверяет, что не знает ограничений в еде. Особенно любит русскую кухню: пирожки, пельмени, наваристый борщ. Когда модель прилетает домой, не отказывает себе в маминых разносолах. А в Нью-Йорке она нередко посещает популярный русский ресторан, где обязательно заказывает селедку под шубой. И любовь к калорийной еде не помешала ей блистать на Каннском кинофестивале спустя всего месяц с небольшим после родов!
Публикация от irinashayk (@irinashayk) 1 Апр 2018 в 7:08 PDT  Злопыхатели же отмечают, что Шейк никогда и не славилась особой худобой. Она, безусловно, стройная и может похвастаться женственными формами, но по модельным меркам у нее есть лишние килограммы. Впрочем, какое это имеет значение? Модель сейчас находится на пике карьеры: у нее нет отбоя в рекламных контрактах и обложках глянцевых журналов, ее то и дело приглашают на престижные модные дефиле. Бурный интерес вызывает и ее личная жизнь: год назад Ирина родила дочь Лею голливудскому актеру Брэдли Куперу. Поговаривают, что пара планирует стать родителями второй раз, мол их заметили выходящими из популярного перинатального центра. А там, глядишь, и до свадьбы недалеко. Читай также: Ирина Шейк намекнула, что тайно вышла замуж.
Публикация от irinashayk (@irinashayk) 25 Дек 2017 в 7:14 PST  Публикация от irinashayk (@irinashayk) 18 Окт 2017 в 9:00 PDT
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