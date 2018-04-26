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Они бросили работу и начали путешествовать по миру, НО…
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Они бросили работу и начали путешествовать по миру, НО… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Молодые влюбленные Шанель Картелл и Стиво Дирнбергере однажды решили бросить работу и отправиться в путешествие по всему миру. Они создали свой блог под названием «How far from home» и в фотографиях рассказывают там о своей увлекательной жизни. Но недавно пара решила поделиться своим главным секретом — неприятными аспектами путешествий. Раньше Шанель и Стиво работали в рекламном агентстве.
Их теперешние фотографии выглядят очень здорово!
Глядя на снимки этой пары многие им завидуют. Еще бы! Кто бы отказался жить беззаботной жизнью и каждый день испытывать невероятно яркие эмоции? Но на самом деле все не так хорошо, как кажется.
Девушка призналась, что в перерывах между красочными фотосессиями им со Стиво приходится тяжело работать. Молодые люди уже вымыли сотни туалетов, раскидали не один центнер навоза и проложили несколько десятков метров асфальта. Кроме того, путешественникам приходилось собирать собачьи экскременты, полировать бокалы в ресторанах и расставлять продукцию в огромных супермаркетах. Возможности для подработки они ищут в Интернете. И, как вы понимаете, заработанных ими денег хватает только на самое необходимое — ни о какой роскоши не идет и речи.
Раньше, до своих путешествий по миру, Стиво и Шанель жили относительно спокойной, но безбедной жизнью. Однако ни парень, ни девушка не хотят к ней возвращаться. Сейчас они счастливы и в полной мере наслаждаются свободой.
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