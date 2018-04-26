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Слабоумие и отвага: 8 ужасных вещей, которые девушки делали на свидании
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Слабоумие и отвага: 8 ужасных вещей, которые девушки делали на свидании 

SNCmedia.ru 1 час назад
Она забрала остатки ужина
Хозяйственность в девушке — это хорошо, но в разумных пределах. Не могу забыть, как она попросила официанта упаковать ей остатки ужина, за который я заплатил. Нет, я не жадина, но как-то это… мелочно. К тому же, это правда были объедки. Никита, 26  Она заснула
Да-да, прямо во время нашего романтического (как мне казалось) ужина. Понимаю, что усталость накапливается, но захрапеть где-то в районе салата — это уже перебор. Андрей, 31  Она взяла с собой подругу
Я пригласил девушку на свидание, а она пришла не одна, а с подругой. Это было немного… странно. В итоге я заплатил за свою еду, они за свою, мы разошлись и больше никогда не виделись. Георгий, 36  Она уронила ведерко со льдом
Когда она вставала, чтобы отправиться в уборную, то опрокинула стоявшее на столе ведро со льдом. Ничего страшного, со всеми бывает. Меня поразила реакция: она просто перешагнула через опрокинутое ведро и пошла дальше! Нет, то есть, я не ожидал, что она будет мыть пол, но все-таки могла бы и поднять то, что уронила. Сразу подумал, что дома она, наверное, так же себя ведет. Николай, 28  Она слишком много болтала
Причем, исключительно о себе. Через полчаса я понял, что никогда — НИКОГДА! — больше не хочу слышать ее голос. Марат, 29  Она не рассказала, что у нее есть дети
И пригласила меня к себе домой! Я был в шоке, когда из комнаты выбежали два мальчика с приветственным криком «мамочка!». Ограничился чаем и быстро ретировался. Антон, 27  Она нагрубила официанту
В конце прекрасного вечера она сделала замечание официанту таким тоном, что мне стало неловко. Пришлось удвоить сумму чаевых и удалить телефон девушки из списка контактов. Ваня, 27  Она слишком много пила
Я не противник алкоголя, и сам люблю выпить, но целая бутылка шампанского (на одну!) — слегка многовато, особенно для девушки на первом свидании. Василий, 33
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