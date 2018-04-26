«Убегаем» от мифов — развеиваем 10 заблуждений о беге с ультрамарафонцем из Нижнего Новгорода

1. Если начинать бегать, то только с молодости или вообще с детства

Нет, это миф. Я знаю достаточно много людей, которые добивались высоких результатов. Например, Измайлов Алексей — он семикратный чемпион России в беге на 100 километров, бронзовый призёр мира на такой же дистанции. И он начал бегать где-то с 27 лет. До этого вообще не занимался, работал токарем на заводе.

Бегать можно начать всегда. Просто с молодости, с самого начала легче всего тренировать скорость, чтобы повысить её до определённого уровня. На это нужно меньше времени. Чем длиннее дистанция, тем больше времени приходится уделять этому, и объём бега надо повышать. Детей начинают тренировать с маленьких дистанций именно поэтому.

2. Бег вреден для коленей, а затяжной бег — особенно

Бег не то чтобы вреден — разумеется, нагрузка на коленные суставы идёт. Однако я бы не стал утверждать, что это вред. Самое главное здесь — определиться с правильной нагрузкой. Нужно начинать постепенно, а новичкам вообще лучше всего чередовать бег через шаг. Всё должно быть в меру, а систематические тренировки и укрепление коленных связок со временем помогут увеличить нагрузку.

3. Когда бежишь, нужно обязательно вдыхать носом и резко выдыхать через рот Это миф. Если будем дышать через нос, то в носовых пазухах достаточно мало пространства для поступления кислорода. Дышат при беге в основном ртом или ртом и носом, выдох также делается — через рот или рот и нос одновременно, потому что во время бега кислорода нужно довольно много.

4. К дистанции по типу полумарафона новичку нужно готовиться больше года

Не обязательно — это индивидуальные особенности каждого. В моей практике были те, кто за 2–3 месяца бежали 21 километр без проблем. Других же я отговариваю от таких дистанций, рекомендую ещё побегать 5 или 10 километров. Всё здесь упирается в особенности организма, у каждого они свои.

Чем старше человек, тем ему легче натаскивать себя на длинные дистанции — выносливость лучше тренируется. И обратный эффект — чем старше, тем сложнее тренировать скорость.

5. Чтобы был результат надо бегать ежедневно

Отдых нужен в любом случае, поэтому бегать ежедневно не обязательно. Любителям в любом случае это не рекомендуется. Это профессионалы бегают ежедневно, хотя и у них есть дни отдыха. Я тренировался дважды в день и давал себе день отдыха, либо полдня. В общей сложности за неделю я пробегал порядка 250–300 километров, поскольку всегда бегал длинные дистанции.

6. Бегать по асфальту и бетону крайне вредно, значит в городе бегать не получится

Эти поверхности действительно жёсткие, но у всех условия разные. Мы живём в городе, и лучше купить беговые кроссовки с хорошей амортизацией, тогда можно заниматься и на таких поверхностях. Более-менее качественные стоят от трёх тысяч рублей. Лучше всего подбирать их индивидуально, потому что параметров для подбора очень много, а консультанты в спортивных магазинах у нас не очень. Кроссовки — это самый важный элемент в беге, и лучше на них не экономить, так как они реально отличаются от обычных кроссовок.

7. Бегу не нужно учиться — главное, чтобы дыхалка не подвела

Не согласен. Как раз из-за неправильной техники бега бывают проблемы с коленями, голеностопами и так далее. Есть достаточно грубые ошибки в беге, например, при постановке стопы. Такие упущения сказываются так сильно, что люди со временем получают довольно серьёзные травмы. И потом в бег они уже не возвращаются.

Перед бегом лучше всего сделать растяжку. Немножко потянуть мышцы надо, но важно не переусердствовать, потому что они достаточно холодные и плохо тянутся. Из-за этого можно получить травму даже во время растяжки. Мы с учениками, в зависимости от формы тренировки, иногда легонько бегаем минут десять, а разминку делаем уже после этого.

8. Бегать в мороз вредно, потому что легко заболеть

В мороз бегать можно, главное понимать в какой. До -15 вообще довольно-таки хорошо. Самое главное — нельзя останавливаться. Всю дистанцию надо бежать равномерным темпом. Сейчас очень много всевозможной экипировки, в которой чувствуешь себя достаточно комфортно. Тем более мы живём в крупном городе, поэтому выбрать одежду для бега не проблема.

9. Бегать по утрам опасно для сердца и сосудов

Нет, это миф. Меня многие как раз спрашивали, когда лучше бегать — утром или вечером. Это зависит от человека, жаворонок он или сова. От его собственных предпочтений. Если решили бегать с утра, то не нужно поднимать сильную интенсивность на скоростные отрезки. Следует заниматься в обычном темпе. Я вот как раз предпочитаю бег по утрам — встал, выпил полстакана воды с мёдом и побежал.

10. Если заниматься бегом, то силовые тренировки не нужны, они даже вредны

Здесь работает следующий принцип — чем короче дистанция, тем больше времени нужно проводить в тренажёрном зале. Спринтеры занимаются бегом и тренажёрами 50 на 50. На длинных дистанциях этому уделяется меньше внимания, но основные упражнения нужны — пресс, спину укреплять, да и ноги немного подкачивать не повредит.