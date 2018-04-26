Производитель объяснил происхождение «собачьего жира» в церковных лавках

По информации «Новых известий», такая продукция поставлялась в церковный магазин индивидуальным предпринимателем Беловым . В интервью «Говорит Москва» Алексей Белов рассказал, что действительно занят подобным бизнесом, и объяснил, что сырьё для производства получают не из собак.

«Это не собачий жир. А жир семейства псовых, то есть, лиса и песец. Это указано у нас на этикетке. Мы берём сырьё из зверохозяйств, которые занимаются выращиванием песцов, лис, норок. Чтобы не было претензий со стороны защитников природы и зелёных, мы обязательно пишем на бирочке, что животные выращены в зверохозяйствах фермерским способом. Мы производим флаконов 200 в месяц по 250 миллиграмм. У нас закупщиков из церковных лавок нет. Никогда монастырские лавки у нас не брали. Наши закупщики — торговые компании в Москве. Может, монастыри у них берут».

Один из сотрудников церковного онлайн-магазина, в котором якобы продавался собачий жир, заявил «Говорит Москва», что такого продукта никогда не было в их ассортименте.