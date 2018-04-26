Ещё
Производитель объяснил происхождение «собачьего жира» в церковных лавках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Производитель объяснил происхождение «собачьего жира» в церковных лавках 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
По информации «Новых известий», такая продукция поставлялась в церковный магазин индивидуальным предпринимателем Беловым. В интервью «Говорит Москва» Алексей Белов рассказал, что действительно занят подобным бизнесом, и объяснил, что сырьё для производства получают не из собак.
«Это не собачий жир. А жир семейства псовых, то есть, лиса и песец. Это указано у нас на этикетке. Мы берём сырьё из зверохозяйств, которые занимаются выращиванием песцов, лис, норок. Чтобы не было претензий со стороны защитников природы и зелёных, мы обязательно пишем на бирочке, что животные выращены в зверохозяйствах фермерским способом. Мы производим флаконов 200 в месяц по 250 миллиграмм. У нас закупщиков из церковных лавок нет. Никогда монастырские лавки у нас не брали. Наши закупщики — торговые компании в Москве. Может, монастыри у них берут».
Один из сотрудников церковного онлайн-магазина, в котором якобы продавался собачий жир, заявил «Говорит Москва», что такого продукта никогда не было в их ассортименте.
Говорит Москва: последние новости
Герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребёнка Станция метро в Мнёвниках появится независимо судьбы Парламентского центра В праздновании выпускных в Москве приняли участие более 50 тысяч человек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь16
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться30
Новая Барби может заставить детей лечь под нож6
Умереть красиво: трагедии пластических операций
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение