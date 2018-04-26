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Где и как отдыхают звезды
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Где и как отдыхают звезды 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Где провели второй медовый месяц Меган Фокс и Брайан Остин Грин и на каком острове сейчас находится Джоан Смоллс? BeautyHack рассказывает о любимых звездных курортах и делится популярными геолокациями.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
В конце марта Меган и ее муж актер Брайан Остин Грин отдыхали в городе Каилуа-Кона на Гавайях. Именно в этом месте в июне 2010 года состоялась свадьба Меган и Брайана. Судя по снимкам звезды устроили второй медовый месяц.
Вместе пара воспитывает троих сыновей: Ноа, Боди и Джорни. Самый младший Джорни родился в 2017 году в Лос-Анджелесе.
Хейден Панеттьер и Владимир Кличко
Конец февраля Хейден Панеттьер и ее жених Владимир Кличко провели на Барбадосе с трехлетней дочерью Кайей. Звезды познакомились в 2009-ом, два года спустя пара распалась, а в 2013 году Хейден и Владимир объявили о помолвке и больше не расставались!
Нина Добрев
Зимние каникулы Нина с мамой и подругами провела в Мексике. Там же девушка отметила свой 29-ый день рождения. Звезда охотно позировала папарацци, делилась снимками в Instagram и даже создала отдельный тег для своих праздничных каникул — #BdayWithMyBeaches.
Жизель Бюндхен и Том Брэди
В апреле Жизель и Том путешествовали в Катар, модель даже поделилась фотоотчетом в своем Instagram и порекомендовала место для обеда в Дохе — кафе Shay Al Shoomos. Обычно звезда не отмечает геолокации и ограничивается лишь пляжными снимками с детьми на берегу океана в Бразилии — впрочем, подписчики (а их у Жизель 14 миллионов) всегда в восторге!
Шарлиз Терон
Прошлый День благодарения Шарлиз с мамой Гердой и детьми (5-летним Джексоном и 2-летней Августой) провели на курорте Кабо-Сан-Лукас в Мексике.
Крисси Тейген и Джон Ледженд
В прошлом году годовалая дочь Крисси и Джон путешествала в Италию и Великобританию. А в этом у малышки сбылась главная детская мечта — она побывала в Диснейленде. В марте семья в полном составе отдыхала в Гонконге.
Сейчас звездная пара ожидает рождения второго ребенка. Уже известно, что это будет мальчик.
Наоми Уоттс
Весенний отпуск Наоми с детьми (10-летним Александером и 9-летнем Сэмюэлем) провела в Тулуме в Мексике. Семья остановилась в эко-отеле Luv Tulum Hotel. На отдых дети отправились сразу после премьеры фильма «Остров собак», на которую ходили вместе с папой Ливом Шрайбером. В сентябре 2016 года Наоми и Лив объявили о расставании.
Даутцен Крус
Новогодние каникулы Даутцен провела в Бразилии в компании Кэндис Свейнпол и детей. Модели с семьями отдыхали в спа-отеле Uxua и бесконечно фотографировались. Результаты ищите на страницах Instagram Даутцен и Кэндис.
Сейчас Кэндис находится в ожидании второго ребенка. Вместе с женихом Германом Николи они уже воспитывают сына Анаку.
Джоан Смоллс
«Островная девушка вернулась», — так в Instagram написала о своем путешествии Джоан. Сейчас модель находится на Ямайке. В отпуск Джоан поехала сразу после фестиваля Coachella, где была приглашенной гостьей на вечеринке Revolve вместе с Николь Шерзингер.
Наташа Поли
Для весенних каникул Наташа с мужем Питером Баккером и дочерью Александрой выбрали любимое место не только западных, но и российских звезд — Мальдивы (в этом году там отдыхала, например, Лена Перминова с семьей).
Наташа с семьей остановились в 5-звездочном отеле Amilla Fushi.
Карли Клосс
Сейчас Карли находится в Иордании в национальном парке Вади-Рам. Это пустыня на юге страны с горами из песчаника и отвесными утесами. Одно из развлечений — катание на квадроциклах — Карли не погла не попробовать!
Наталья Водянова
Апрель Наталья Водянова с семьей и друзьями провела в Испании: в Барселоне и Жироне. Одна из геолокаций звезды — отель Alàbriga Hotel & Home Suites. Еще одна рекомендация от Натальи и ее семьи — Rocambolesc Gelateria в Жироне. Загляните туда за лучшим мороженым в городе!
Наталья Ионова
В феврале Наталья Ионова отдыхала в Тулуме в Мексике. Одно из открытий этого путешествия — серфинг. Хотите такие же виды на своих отпускных фотографиях? Бронируйте номер в бутик-отеле Pablo Escobar's Mansion!
Наталья Подольская
На днях Наталья вернулась с путешествия по итальянской области Венето. Это винно-гастрономическая поездка, впечатлениями от которой звезда уже поделилась в своем Instagram. Повторить маршрут может каждый: полежать на пляже не удастся, зато побываете в Венеции и на лучших виноградниках региона!
Юлиана Караулова
За несколько месяцев Юлиана успела побывать во французском Мерибеле, заехать в Лион и завершить отпуск на Кипре в Лимассоле.
Регина Тодоренко
Если смотрели программу «Орел и решка», то знаете, что Регину мало чем можно удивить. Разве, что традиционным путешествием с родителями на Сицилию, которое она совершила весной.
Фото: popsugar.com, Instagram
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