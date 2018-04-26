Где и как отдыхают звезды

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

В конце марта Меган и ее муж актер Брайан Остин Грин отдыхали в городе Каилуа-Кона на Гавайях. Именно в этом месте в июне 2010 года состоялась свадьба Меган и Брайана. Судя по снимкам звезды устроили второй медовый месяц.

Вместе пара воспитывает троих сыновей: Ноа, Боди и Джорни. Самый младший Джорни родился в 2017 году в Лос-Анджелесе.

Конец февраля Хейден Панеттьер и ее жених Владимир Кличко провели на Барбадосе с трехлетней дочерью Кайей. Звезды познакомились в 2009-ом, два года спустя пара распалась, а в 2013 году Хейден и Владимир объявили о помолвке и больше не расставались!

Нина Добрев

Зимние каникулы Нина с мамой и подругами провела в Мексике. Там же девушка отметила свой 29-ый день рождения. Звезда охотно позировала папарацци, делилась снимками в Instagram и даже создала отдельный тег для своих праздничных каникул — #BdayWithMyBeaches.

В апреле Жизель и Том путешествовали в Катар, модель даже поделилась фотоотчетом в своем Instagram и порекомендовала место для обеда в Дохе — кафе Shay Al Shoomos. Обычно звезда не отмечает геолокации и ограничивается лишь пляжными снимками с детьми на берегу океана в Бразилии — впрочем, подписчики (а их у Жизель 14 миллионов) всегда в восторге!

Прошлый День благодарения Шарлиз с мамой Гердой и детьми (5-летним Джексоном и 2-летней Августой) провели на курорте Кабо-Сан-Лукас в Мексике.

В прошлом году годовалая дочь Крисси и Джон путешествала в Италию и Великобританию. А в этом у малышки сбылась главная детская мечта — она побывала в Диснейленде. В марте семья в полном составе отдыхала в Гонконге.

Сейчас звездная пара ожидает рождения второго ребенка. Уже известно, что это будет мальчик.

Весенний отпуск Наоми с детьми (10-летним Александером и 9-летнем Сэмюэлем) провела в Тулуме в Мексике. Семья остановилась в эко-отеле Luv Tulum Hotel. На отдых дети отправились сразу после премьеры фильма «Остров собак», на которую ходили вместе с папой Ливом Шрайбером. В сентябре 2016 года Наоми и Лив объявили о расставании.

Даутцен Крус

Новогодние каникулы Даутцен провела в Бразилии в компании Кэндис Свейнпол и детей. Модели с семьями отдыхали в спа-отеле Uxua и бесконечно фотографировались. Результаты ищите на страницах Instagram Даутцен и Кэндис.

Сейчас Кэндис находится в ожидании второго ребенка. Вместе с женихом Германом Николи они уже воспитывают сына Анаку.

Джоан Смоллс

«Островная девушка вернулась», — так в Instagram написала о своем путешествии Джоан. Сейчас модель находится на Ямайке. В отпуск Джоан поехала сразу после фестиваля Coachella, где была приглашенной гостьей на вечеринке Revolve вместе с Николь Шерзингер

Для весенних каникул Наташа с мужем Питером Баккером и дочерью Александрой выбрали любимое место не только западных, но и российских звезд — Мальдивы (в этом году там отдыхала, например, Лена Перминова с семьей).

Наташа с семьей остановились в 5-звездочном отеле Amilla Fushi.

Карли Клосс

Сейчас Карли находится в Иордании в национальном парке Вади-Рам. Это пустыня на юге страны с горами из песчаника и отвесными утесами. Одно из развлечений — катание на квадроциклах — Карли не погла не попробовать!

Апрель Наталья Водянова с семьей и друзьями провела в Испании: в Барселоне и Жироне. Одна из геолокаций звезды — отель Alàbriga Hotel & Home Suites. Еще одна рекомендация от Натальи и ее семьи — Rocambolesc Gelateria в Жироне. Загляните туда за лучшим мороженым в городе!

В феврале Наталья Ионова отдыхала в Тулуме в Мексике. Одно из открытий этого путешествия — серфинг. Хотите такие же виды на своих отпускных фотографиях? Бронируйте номер в бутик-отеле Pablo Escobar's Mansion!

На днях Наталья вернулась с путешествия по итальянской области Венето. Это винно-гастрономическая поездка, впечатлениями от которой звезда уже поделилась в своем Instagram. Повторить маршрут может каждый: полежать на пляже не удастся, зато побываете в Венеции и на лучших виноградниках региона!

За несколько месяцев Юлиана успела побывать во французском Мерибеле, заехать в Лион и завершить отпуск на Кипре в Лимассоле.

Если смотрели программу «Орел и решка», то знаете, что Регину мало чем можно удивить. Разве, что традиционным путешествием с родителями на Сицилию, которое она совершила весной.

Фото: popsugar.com, Instagram